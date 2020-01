Das Bundesamt für Güterverkehr (BAG) hat in Abstimmung mit dem Bundesverkehrsministerium (BMVI) die Situation sowie die Arbeitsbedingungen von Beschäftigten in Berufen der Lagerwirtschaft sowie in Berufen für Post- und Zustelldienste analysiert. Berichtszeitraum ist das Jahr 2018.

In beiden Berufsgruppen wurden kräftige Beschäftigungszuwächse verzeichnet. In der Lagerwirtschaft waren nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit zum Stichtag 31.12.2018 insgesamt 1.434.053 Personen in Voll- oder Teilzeit beschäftigt. Dies bedeutete eine Steigerung von rund 2,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Allerdings verlor die Entwicklung zuletzt an Dynamik.

Florierender Onlinehandel

In den Berufen für Post- und Zustelldienste entstanden aufgrund des florierenden Onlinehandels zahlreiche neue Stellen. So waren in diesem Bereich am 31. Dezember 2018 insgesamt 244.339 Personen sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Dies war eine Steigerung um rund 4,7 Prozent im Vergleich zu 2017 und ein Plus von knapp 10 Prozent im Vergleich zum Jahr 2016.

Die meisten neu angestellten Personen kamen aus EU-Ländern. In den Berufen der Lagerwirtschaft fanden den Angaben nach viele Geflüchtete eine Möglichkeit der beruflichen Integration.

Das Tätigkeitsprofil der Beschäftigten im Lager oder als Zusteller ist oftmals durch körperliche Belastungen gekennzeichnet. Dies schlägt sich in vergleichsweise hohen Krankenständen und einer überdurchschnittlichen Anzahl der Arbeitsunfähigkeitstage in Folge von Muskel- und Skeletterkrankungen nieder.

Im November 2019 wurde das Gesetz zur Einführung einer Nachunternehmerhaftung in der Kurier-, Express- und Paketbranche zum Schutz der Beschäftigten (Paketboten-Schutz-Gesetz) verabschiedet. Das Gesetz soll illegale Beschäftigung und Schwarzarbeit verhindern.