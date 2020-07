Am Samstag kommt Heft 9/2020 in den Handel. Darin findet ihr den Iveco X-Way S440X48 mit hydrostatischem Vorderachsantrieb, den neuen MAN TGX 18.510 im Test, die wichtigsten Veränderungen durch das EU-Mobilitätspaket, das rollende Gesamtkunstwerk Scania R650 „Purple Rain“ und die Spedition Weigand im Porträt.

Eine neue Ausgabe voll spannender Themen inklusive Sonderbeilage Best Brand 2020 erwartet euch ab morgen im Handel. So listen wir nicht nur die Neuerungen durch das kürzlich verabschiedete EU-Mobilitätspaket auf, sondern befassen uns auch mit drei interessanten neuen Fahrzeugen: dem Iveco X-Way S440X48 mit hydrostatischem Vorderachsantrieb Hi-Traction, dem neuen MAN TGX 18.510 GM und dem HX 8x8 von Rheinmetall MAN.

In einem normalen Jahr hätten wir jetzt über diverse Festivals berichtet, mit dem Truck Grand Prix als grandiosem Höhepunkt. Als Trostpflaster haben wir unsere Roadshow so gut es geht in den digitalen Raum verlagert, inklusive attraktiver Aktionspakete. Mehr dazu erfahrt ihr im Heft.

Historie: LBT 140 Super – Scanias erster V8

Außerdem im FERNFAHRER 9/2020: Das kann der DTCO 4.1 von Continental; Deutz kehrt ins Lkw-Geschäft zurück; Historie: Scania LBT 140 Super V8; die besten Nutzfahrzeuge 2020; Spedition Weigand in Sittensen; aktuelle Fälle aus der Autobahnkanzlei; Fotoalbum; Profi Sven Steifer; Faktencheck; Recht aktuell; Fehrenkötters auf Tour; Truck Race in Most; neue Lkw-Modelle; Gesamtkunstwerk Scania R650 „Purple Rain“ von Lukas von Wartburg; Zubehör mit Buchverlosung und vieles mehr.

Viel Freude beim Lesen und bleibt gesund!

Hier könnt ihr das Heft bestellen.