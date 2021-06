Am Samstag kommt Heft 7/2021 in den Handel: mit neuem Layout, neuen Rubriken und 100 Seiten Umfang. Im neuen FERNFAHRER findet ihr den Iveco S-Way 460 NP im Test, Freightliner Classic XL und Mercedes Actros Edition 2 im Vergleich, den neuen Iveco T-Way und einen Sonderteil Sicherheit.

„Mehr für dich drin!“ lautet die neue Maxime des FERNFAHRER. Daher geht das Magazin für Berufskraftfahrer, Spediteure und Lkw-Fans ab sofort mit satten 100 Seiten ins Rennen. So bekommen die Leser also nicht nur das alte Heft mit luftigerem Druck, sondern einen echten Mehrwert: mehr Themen, mehr Bilder, mehr Extras. Ganz neu ist auch die FERNFAHRER-Welt in der Heftmitte. Dort erfahren die Leser, was alles in der fast 40 Jahre alten Marke FERNFAHRER steckt.

Außerdem im FERNFAHRER 7/2021: der neue RMMV HX3, Fahrerqualifizierungsnachweis ersetzt die Ziffer 95, Aktion gute Fahrer mit fleetmatch, Leser-Fotoalbum, Modellneuheiten, neue Fälle aus der Autobahnkanzlei, Recht aktuell – BAG-Rabatt für ausländische Lkw-Fahrer, Gesundheit – Übergewicht und die Folgen, Speditionsporträt – Gübau Logistics aus Wolfsburg, Trucksport-News, Supertruck – der Actros 2548 von Tilo Valeske, Oldtimer – Volvo F12 Intercooler von 1981, Emek-Modell zu gewinnen und mehr.

Viel Freude beim Lesen wünscht die Redaktion!

Hier könnt ihr das Heft bestellen.