Am Samstag kommt Heft 4/2020 in den Handel. Hier geht es nun um die Details der neuen MAN TG-Generation, aber auch um den Iveco S-Way 480 im ersten Fahrertest, um den Hersteller Ford Otosan, um Müller Transport und Logistik sowie um unsere Leserwahl 2020 mit vielen Preisen.

Nach dem ersten Blick auf den neuen MAN TGX geht es nun in die Details: Was zeichnet die Kabine aus? Wie fährt er sich? Welche Motoren und Kabinen stehen zur Auswahl? All das erfahrt ihr ab Seite 18. Auch die Brücke zur Vergangenheit schlägt Autor Michael Kern und lässt die MAN-Nutzfahrzeuggeschichte Revue passieren. Zusätzlich liegen dem neuen FERNFAHRER ein MAN-Magazin über die neue TG-Generation sowie ein Spezial von Knorr-Bremse bei. Reichlich Mehrwert also zum gewohnten Preis.

Das Fernweh kommt in dieser Ausgabe auch nicht zu kurz: So berichten wir über den Alltag unseres einstigen „Fahrer unter 25“ Max Monjean, der heute als selbstfahrender Unternehmer in Australien lebt.

Leserwahl 2020: Abstimmen und gewinnen

Außerdem in FERNFAHRER 4/2020: Iveco S-Way 480 im großen Fahrertest; unsere Leserwahl 2020 mit tollen Preisen, darunter eine Reise in die USA; Ford Otosan – Hersteller zwischen Orient und Abendland; Müller Transport und Logistik; E-Lkw-Konzepte von Volvo; Faktencheck „gleicher Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort“; neue Übernachtungspauschale; neue Lkw-Modelle auf der Spielwarenmesse; Supertruck DAF XF 510 „Kiss“ von Remensperger; zu Gast beim Autohof Nahetal; neue Fälle aus der Autobahnkanzlei und vieles mehr.

