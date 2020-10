Am Samstag kommt Heft 11/2020 in den Handel. Es ist vollgepackt mit interessanten Fahrzeugen – vom Oldtimer MAN MK bis zum neuen TGX mit seinen Assistenzsystemen, vom Volvo FH 500 I-Save und Iveco S-Way Natural Power über einen modernen Actros-Supertruck bis hin zu den Herbstneuheiten der Trailer-Hersteller.

Auch die neuen Elektro- und Hybrid-Lastwagen von Scania stellen wir euch in dieser Ausgabe vor. Mehr Nutzfahrzeugtechnik in einer Ausgabe geht kaum – außer zu IAA-Zeiten, was sich in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie leider erübrigt. Sonst hätte die Messe genau jetzt in Hannover stattgefunden. Die Neuheiten, die von den Herstellern nun über den Herbst verteilt dennoch vorgestellt werden, fassen wir in einer kleinen Serie „Technik-Highlights“ zusammen.

Deutsche Einheit im Straßengüterverkehr

Mit einer kleinen Serie und Originalberichten aus unserem Archiv erinnern wir ab dieser Ausgabe auch an die Deutsche Einheit vor 30 Jahren, an die Transformation im Transportsektor der ehemaligen DDR, an die Aufbruchstimmung und Startschwierigkeiten des Jahres 1990. In diesem Heft lassen wir die Kraftfahrer von damals zu Wort kommen.

Außerdem im FERNFAHRER 11/2020: Historie: KAT I wie Kategorie; sicher parken mit Kravag Truck Parking; Fragen an unsere Experten; Stellenabbau bei MAN; WTK Stratmann im Speditionsporträt; Profi Helmut Huhn; BAG-Statistiken im Faktencheck; Recht aktuell Arbeitsvertrag per Handschlag; Truck Race in Most; neue Fälle aus der Autobahnkanzlei; Fotoalbum; neue Lkw-Modelle und vieles mehr.

