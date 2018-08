Viele Unternehmen bilden aus und wirken so dem Fachkräftemangel entgegen. In der Bildergalerie sehen Sie Unternehmen, die jungen Leuten den Karrierestart in der Logistik ermöglichen.

Bei all den Negativ-Schlagzeilen über unbesetzte Ausbildungsplätze zeigen diese Unternehmen, dass es auch positive Nachrichten gibt. So begrüßt die Nagel-Group rund 220 Nachwuchskräfte im Unternehmen. Insgesamt bildet der Logistiker derzeit rund 600 junge Menschen aus. Die Zufall logistics group berichtet sogar von einer Rekord-Ausbildungsquote. 80 Azubis starten in diesem Jahr bei Zufall ins Berufsleben – so viele wie noch nie. Demnach interessierten sich dort auch wieder mehr junge Menschen für eine Ausbildung zum Berufskraftfahrer.

Ausbildungsstart 2018 LBS beklagt Mangel an Fahrer-Nachwuchs

Der Paketdienstleister GLS Germany bietet in diesem Jahr 73 Ausbildungsplätze und 16 duale Studienplätze an, von denen einige wenige noch unbesetzt sind. Greiwing heißt 20 neue Azubis willkommen, L.I.T. begrüßt 22 Berufsanfänger. Zu Beginn veranstaltete der Logistiker eine zweitägige Einführungsveranstaltung am Hauptsitz in Brake.

