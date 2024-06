Augustiner Bräu steht unter Strom Bier kommt mit dem Volvo FM Electric

Die Münchner Traditionsbrauerei Augustiner-Bräu setzt auf E-Lkw des Typs Volvo FM Electric und denkt schon übers nächste Fahrzeug nach. Wie die Lkw unterwegs sind und was die Brauerei begeistert.

Die Münchner Traditionsbrauerei Augustiner-Bräu beliefert ihre Abfüllanlage am Stadtrand mit elektrischen Lkw von Volvo Trucks. Zwei Volvo FM Electric sind dafür zwischen der Brauerei in der Münchner Innenstadt und der Abfüllanlage in Freiham unterwegs.

Geräuscharm in der Münchner Innenstadt unterwegs

Seit Anfang Januar 2024 rollen die beiden Sattelzüge im Zweischichtbetrieb zwischen Innenstadt und Stadtrand. Die schweren Lastzüge verursachen keinen Lärm, der die Anwohner der Brauerei im Stadtzentrum belästigen könnte – für die Traditionsbrauerei ein wichtiges Kriterium. Warum sich die Fuhrparkverantwortlichen von Augustiner für Volvo Trucks entschieden haben, begründet Sven Bröker, der Chef der Augustiner Disposition: „Eine so große Auswahl an elektrischen Lkw gab es ja nicht. Bei Volvo Trucks bekamen wir bereits eine praxistaugliche Serienlösung inklusive der neuesten Sicherheitssysteme. Andere Hersteller gehen jetzt erst in die Felderprobung.“

Mehr Nutzlast: Augustiner-Bräu verzichtet auf eine Batterie

Entscheidend für den Zuschlag war der frühe Probelauf mit einem Volvo Electric. Dabei spielte für die Brauerei das modulare Batteriesystem eine entscheidende Rolle. Denn fünf statt der sechs Batteriepakete mit je 90 Kilowattstunden (kWh) reichen für den Einsatzzweck der Münchner vollkommen aus. Das geringere Eigengewicht erhöht wiederum die Nutzlastreserven der beiden Volvo FM Electric.

Lkw-Fahrer ist vom Volvo FM Electric überzeugt

Nicht nur die Fuhrparkverantwortlichen, auch die Lkw-Fahrer von Augustiner-Bräu sind von den Fahrzeugen überzeugt. „Echt superleise, der Einstieg ist superbequem, so macht das Fahren Spaß“, berichtet Lkw-Fahrer Wolfgang Käsweber. An Leistung fehlt es ihm jedenfalls nicht auf seiner Tour: Die drei Elektromotoren liefern 666 PS Dauerleistung an das automatisierte I-Shift-Getriebe.

Augustiner-Bräu denkt bereits über einen 3. E-Lkw nach

Weil die Nachfrage nach Augustiner Bier stetig steigt und die Augustiner-Logistik mit ihren Abläufen durchaus noch Luft nach oben sieht, wird dort bereits über einen Drei-Schicht-Betrieb nachgedacht. Ebenso ist das Beschaffen eines weiteren elektrischen Lkw von Volvo schon jetzt ein Thema.

