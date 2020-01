Fahrer haben wahrscheinlich täglich Gründe, sich beim Be- und Entladen zu ärgern. Man denke nur an lange Wartezeiten, einen fragwürdigen Umgangston und Ärger beim Palettentausch. Auch die Empfängerseite schiebt oft Frust. Der ETM Verlag, in dem trans aktuell erscheint, möchte dies ändern und für bessere Bedingungen an den Rampen der Republik sorgen – mit der neuen Lösung Rampenguide.

Hierfür sammelt ETM Rampendaten im großen Stil, bislang von mehr als 400 Rampen bei Einzelunternehmen, Zentral­lagern und Umschlagpunkten. Konkret handelt es sich hierbei um Daten wie beispielsweise die genaue Lage der Rampen, Lade­informationen, Öffnungszeiten oder Kontakte. In einem ersten Schritt hat ETM bereits einige Teile des Rampenguides in die FERNFAHRER Truck Stops App integriert. Die App (kostenloser Download: www.truck-stops.com) ist für iOS und Android erhältlich und europaweit in sieben Sprachen verfügbar. In Vorbereitung sind aktuell Rumänisch und Russisch. Der Rampenguide kann zu jeder Rampe Bilder anzeigen. Das hilft bei der Orientierung.

Fahrer können Rampen hinzufügen

Zudem kann der Fahrer ab sofort jede Rampe selbst hinzufügen, die aus seiner Sicht relevant ist. Nach der Qualitätssicherung der Daten nimmt ETM die jeweilige Rampe in das Verzeichnis auf. Wer Informationen zu mehreren Rampen übermitteln möchte, erhält von ETM eine entsprechende Vorlage. Ebenso ist demnächst ein Datenaustausch per API möglich, das heißt über eine Anwendungsschnittstelle. Bereits jetzt können Lkw-Fahrer die Rampen in der App bewerten, etwa die Freundlichkeit des Personals, die Wartezeit bis zur Leistung oder die Services für den Fahrer. Dazu gehört auch die Verfügbarkeit von Duschen und Toiletten. Wer zum Beispiel mit einer Rampe sehr zufrieden ist, kann das mit einer 5-Sterne-Bewertung alle wissen lassen. Sollte jemand mehr Lob oder Kritik für eine Rampe haben, als mit Sternen auszudrücken ist, kann ein direktes Feedback an FERNFAHRER über die App gesendet werden. Außerdem wichtig: Rampenbetreiber erhalten künftig einen Zugang via Schnittstelle, um die Daten zu pflegen. Disponenten können dann über www.rampenguide.de die Fahrten planen und Details zum Abladeort recherchieren. Fahrer wiederum greifen mobil über die App auf die relevanten Rampendaten zu. Stimmen die Angaben zu einer Rampe nicht, können Fahrer dies in der App ab sofort ganz leicht ändern. Vielen anderen Lkw-Fahrern ist dann künftig mit den richtigen Angaben geholfen.

Feedback leicht gemacht

ETM ruft Fahrer und Spediteure dazu auf, in der App fehlende Rampen zu melden, Angaben zu korrigieren und Rampen zu bewerten. Die Bewertungen sind anonym. Aus dem B2C-Bereich ist bekannt, dass Bewertungen von Nutzern und Kunden durchaus zu Verbesserungen führen können. Eine mögliche Folge könnte sein, dass Rampen mit dauerhaft schlechten Bewertungen gar nicht mehr angefahren werden oder nur noch gegen Aufpreis. Auch IDS Logistik unterstützt den Rampenguide. Weitere Informationen rund ums Thema gibt’s deshalb auch beim nächsten trans aktuell-Symposium bei IDS Logistik.

Symposium zum Thema

trans aktuell-Symposium am 1. April 2020 bei IDS Logistik in Neuenstein (Hessen)

Thema: Stückgut – Schluss mit dem Rampen-Ärger

Das Symposium zeigt Lösungsansätze auf, um Abläufe effizienter zu steuern und Wartezeiten zu verkürzen. Dies spart Zeit und Ärger

Mehr Informationen und Anmeldung unter eurotransport.de/tasymposien

Der Rampenguide