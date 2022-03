Maha vertreibt bekanntlich seit 2020 die Fertiggrube ATT Truckbay, Nach Angaben des Werkstattausrüsters aus Haldenwang ist die Nachfrage groß. Ein Beleg dafür sei ein aktuelles Projekt, das sich seit März diesen Jahres umgesetzt wird. Hierbei werde aktuell ein 12 Meter lange Truckbay in eine im Bau befindliche Werkstatthalle eingesetzt. Der Einbau füge sich dabei fließend in das laufende Bauprojekt ein. Das Dach des Hallenneubaus - den Namen des Kunden behandelt das Unternehmen natürlich vertraulich - werde dabei offengelassen, damit die Fertiggrube per Autokran von oben in das Gebäude eingehoben und platziert werden kann. Von der Planung bis zur Umsetzung stehe dem Kunden dabei rund um die Uhr ein Spezialisten-Team von ATT zur Seite. Nutzen will der Kunde die Truckbay als Wartungs- und Reparaturgrube.

Weitere ATT-Projekte laufen an

Zudem vermeldet Maha ein weiteres Projekt, das ATT im zweiten Quartal 2022 für eine Spedition umsetzen wird. Nach Angaben von Stefan Baum, Key Account Manager Vertrieb Deutschland bei Maha, hat sich der Kunde nach eingehender Beratung für die Truckbay inklusive Prüf-Equipment entschieden. Hierfür wird der bestehende Hallenboden im Bereich der Grube und des angrenzenden Arbeitsraums entfernt und durch eine unbewehrte Bodenplatte ersetzt. Nach Einsetzen der Grube werde das Erdreich wieder angefüllt und der Hallenboden hergestellt. Für den Einbau werde die Fertiggrube auf Schwerlastrollen und mittels Autokran durch das Hallentor auf die Bodenplatte bis zur fertigen Position gerollt. Die Fertiggrube habe eine Länge von 18 Meter und misst im Grubenkopf 1,02 Meter und im Stehbereich 1,66 Meter.

Flexibilität sei dabei entscheidend. Als weitere Optionen seinen laut Stefan Baum etwa Boxengassen zum Unterbringen eines Werkzeugwagens, als auch Busluken zum leichten Erreichen der Klimaanlage sowie eine Licht- und Luftluftversorgung möglich. Für die truckbay sei bei einer Länge von 18 Metern jedoch das Limit noch lange nicht erreicht. Auf Kundenwunsch seinen Längen von bis zu 43 Meter technisch ohne weiteres Umsetzbar.