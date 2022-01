Die europäische Speditionskooperation für Stückgut Astre will sich in Deutschland, Österreich und der Schweiz verstärken.

Christophe de Korver, seit Februar 2021 Netzwerkdirektor bei der europäischen Speditionskooperation Astre mit Hauptsitz in Frankreich, will in Deutschland, Österreich und der Schweiz (DACH) mehr kleinere und mittelgroße inhabergeführte Transport- und Logistikdienstleister für das eigene Stückgut-Netzwerk gewinnen.

Keine Kokurrenz zu bestehenden Kooperationen

Astre zielt dabei besonders auf Unternehmen, die Verkehre nach und von Frankreich organisieren oder in andere Länder, in denen Astre vertreten ist. Dazu gehören die Landesgesellschaften Benelux/UK, die iberische Halbinsel sowie Italien. Der Netzwerkdirektor sieht Astre dabei nicht als Wettbewerber zu den bestehenden Speditionskooperationen in den jeweiligen Ländern. Ganz in Gegenteil. „Wir haben Mitglieder, die als Partner anderer deutscher Stückgutkooperationen ihr Hub als Gateway zum Beispiel für Frankreich nutzen und sich so neue Distributionsmöglichkeiten auf dem französischen Markt erschließen, mit festen Laufzeiten, Tarifen und Qualitätsstandards. Das erspart ihnen die oftmals aufwendige Suche nach Einzelpartnern in Frankreich, was nicht selten schon an Sprachbarrieren scheitert“, erklärt de Korver.

Einkaufsvorteile und Informationsvorsprung

Ziel ist es darüber hinaus, kleine- und mittelständische Unternehmen aus der DACH-Region durch eine Mitgliedschaft bei Astre zu einer Größe zu verhelfen, mit der sie im Wettbewerb mit konzernähnlichen Speditionen und Logistikunternehmen gegenüber Versendern aus Industrie und Handel auf Augenhöhe auftreten können. Erreichen will de Korver dies mit den Vorteilen einer Speditionskooperation: günstige gebündelte Einkaufsmöglichkeiten für technisches Equipment und Versicherungen sowie Online-Workshops mit praxisnahen Tipps, etwa zum Thema Cybersicherheit.