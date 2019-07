Der Fahrzeuglogistiker ARS Altmann und Intermodal Container Logistics (ICL) melden Vollzug: Ein erster Voll-Zug kam am Bahnterminal am Kluizendock in Gent an. An Bord hatte dieser Pkw der schwedischen Traditionsmarke Volvo. Diese werden ab sofort in mehreren Rundläufen pro Woche zwischen China und Europa transportiert.

Das Konzept für die neue Seidenstraßen-Relation sieht dabei eine Kombination aus geschlossenen, doppelstöckigen Autotransport-Waggons auf dem Streckenabschnitt zwischen Belgien und Polen sowie 40-Fuß-Containern auf dem Streckenabschnitt zwischen Polen und China vor. Ein Konzept, welches ARS Altmann zusammen mit dem Partner Intermodal Container Logistics Wien (ICL) entwickelt hat. Das Gesamtvolumen beträgt rund 40.000 Fahrzeuge pro Jahr.