Hinzukommen laut Bundesamt für Güterverkehr (BAG) rund 22.846 arbeitlose Berufskraftfahrer im Güterverkehr.

Diese Zahlen berücksichtigen nur Fachkräfte, Spezialisten und Experten, so das BAG unter Bezug auf die Bundesagentur für Arbeit. Würden Helfer, die in hohem Maße in der Berufsgruppe „Lagerwirtschaft, Post, Zustellung, Güterumschlag“ sowie in der Berufsgruppe „Bau- und Transportgeräteführung“ ausgewiesen würden, hinzugezählt, liege die Anzahl der Arbeitslosen im Mai 2020 kumuliert bei 414.074. Das sei im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ein Plus von rund 27,7 Prozent.

Über 11.000 Lkw-Fahrer gesucht

Demgegenüber standen im Mai im Bereich Verkehr und Logistik 20.909 offene Stellen, das ist im Vergleich zum Vorjahresmonat ein Minus von 28,4 Prozent. Gesucht werden außerdem 11.474 Lkw-Fahrer, das sind 36,5 Prozent weniger als im Mai 2019.