Ralf Lanzinger, Redakteur von trans aktuell, moderiert das Webinar. Der ausführliche Titel lautet: „Mehr Effizienz an der Rampe – so verbessern Logistikunternehmen ihre Produktivität und Prozesse“. Der genaue Termin ist am Donnerstag, Donnerstag, 6. Mai 2021, von 10 bis 11 Uhr

Programm

10 Uhr: Begrüßung und Vorstellung der Referenten, anschließend: „Auf Achse – mehr als ein GesellschaftsSPIEL“, Referenten sind Sascha Hähnke, Geschäftsführer Rhenus Transport, Bielefeld, und Holger Dechant, CEO Universal Transport, Paderborn

10.20 Uhr: Effiziente Rampenprozesse aus Sicht eines Verladers (N. N.)

10.35 Uhr Vorstellung des Rampenguides des ETM Verlages Referenten: Thorsten Guthmann, Leiter Business Development Intelligence und Daniela Dihlmann, Produktmanagerin Digitale Medien, jeweils ETM Verlag, Stuttgart.

10.50 Uhr: Fragerunde und Diskussion

11 Uhr: Ende des Webinars

Die Teilnahme am Webinar im Rahmen der transport logistic Online ist kostenfrei. Um sich für die transport logistic und die einzelnen Sessions anzumelden, sind folgende Schritte notwendig: Zunächst auf der Website „Digitalpass Teilnehmer, kostenfrei“ auswählen, dann „Es ist kein Promotion Code erforderlich“ auswählen, danach „mit der Registrierung fortfahren und abschließen“ klicken. Anschließend sind Sie schon im Besitz Ihres persönlichen Digital Passes zur transport logistic.

Eine Bestätigung Ihrer Registrierung erhalten die Teilnehmer per E-Mail. Ab dem 26. April erhalten Teilnehmer eine weitere E-mail mit den Zugangsdaten zur Online-Plattform der transport logistic. Dort ist es möglich, ein Profil anzulegen um sich mit anderen Teilnehmern der transport logistic zu vernetzen, ähnlich wie bei LinkedIn und an den Live-Streams teilzunehmen. Die Registrierung gilt für die gesamte Online-Konferenz. Teilnehmer können an allen Sessions teilnehmen und sich auf der Plattform in ihren eigenen Sessions hinzufügen, die sie interessieren.