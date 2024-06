10 Milliarden Euro Investition Amazon plant drei neue Logistikzentren

Die Investitionen gehen in das Cloud-Angebot von Amazon, die Bereiche Forschung und Entwicklung sowie in die Logistik. Bis Ende des Jahres entstehen 4.000 neue Arbeitsplätze in drei neuen Logistikzentren. In Horn-Bad Meinberg (Nordrhein-Westfalen) startet der Betrieb im Spätsommer 2024, in Erfurt (Thüringen) ging es im Mai 2024 los und der Standort Großenkneten (Niedersachsen) nahm im August 2023 den Betrieb auf. Den Angaben zufolge wächst Amazon damit bis Ende 2024 in Deutschland auf 40.000 festangestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Investitionen in Cloud-Infrastruktur

Erst im vergangenen Monat hatte Amazon bekanntgegeben, 7,8 Milliarden Euro in die AWS European Sovereign Cloud zu investieren. Hierbei handelt es sich um eine neue und unabhängige Cloud für Europa. Deren erste Region in Deutschland wird in Brandenburg eröffnet. Rocco Bräuniger, Country Manager Amazon Deutschland, erklärt: „AWS hilft Unternehmen und Organisationen jeder Größe dabei, ihre Geschäfte mit Hilfe von Cloud-Diensten auf- und auszubauen. Die Investitionen und neuen Arbeitsplätze richten sich vor allem auf Forschung und Entwicklung, Logistik und den Service für Kundinnen und Kunden."

Weiterentwicklung der Cloud-Infrastruktur

Als Teil von Amazons Investitionen in Deutschland plant AWS bis 2026 eine Investition in Höhe von 8,8 Milliarden Euro und entwickelt seine Cloud-Infrastruktur für die AWS Europa im Rhein-Main-Gebiet seit 2014 weiter. Diese Investition soll dazu beitragen, die wachsende Nachfrage nach AWS-Diensten in Deutschland zu decken, die durch das Potenzial von Cloud Computing und KI angetrieben wird.

Verbesserung von KI- und Robotiktechnologien

Darüber hinaus hat Amazon in Forschung und Entwicklung in Deutschland investiert. An vier Forschungs- und Entwicklungsstandorten in Aachen, Berlin, Dresden und Tübingen arbeiten Teams an Produkten und Dienstleistungen für AWS, Amazon Music, Fire TV, Alexa und Logistiktechnologien. Die Teams des Amazon Forschungs- und Entwicklungszentrums in Berlin profitieren von der Erweiterung von Labs zur Entwicklung und Verbesserung von KI- und Robotiktechnologien. Viele Innovationen, die Teams in Deutschland mitentwickeln, werden von Millionen von Kunden weltweit genutzt.