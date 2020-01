Amazon wächst weiter und eröffnet in diesem Jahr zwei neue Logistikzentren: in Oelde, Nordrhein-Westfalen, und in Sülzetal, Sachsen-Anhalt.

Amazon will weiter wachsen: In Oelde, Nordrhein-Westfalen, und in Sülzetal, Sachsen-Anhalt, wird der Onlinehändler in diesem Jahr jeweils ein neues Logistikzentrum eröffnen. Instesamt mehr als 100 Millionen Euro investiert das Unternehmen an diesen Standorten – Amazon beziffert seine deutschlandweiten Investitionen im vergangenen Jahrzehnt auf eine Summe von mehr als 22 Milliarten Euro.

Erster Blick hinter die Kulissen bei Amazon Neues Logistikzentrum mit Robotics-Bereich

Das neue Logistikzentrum in Sülzetal wird auf rund 100.000 Quadratmetern hauptsächlich größere Artikel, wie beispielsweise Gartentische oder Rasenmäher, aufnehmen. Das neue Logistikzentrum in Oelde ist rund 40.000 Quadratmeter groß. Hier werden Mitarbeiter künftig Hand in Hand mit Transportrobotern arbeiten.

Mit den neuen Standorten erweitert Amazon sein deutsches Logistiknetzwerk , um nach eigenen Angaben „die wachsende Kundennachfrage zu bedienen, das Produktsortiment zu vergrößern und kleine, unabhängige Verkäufer bei Amazon zu unterstützen.“ Roy Perticucci, Vizepräsident Customer Fulfillment Europa sagt: „Wir arbeiten seit über 20 Jahren in Deutschland, investieren stark in das Land und bieten Stellen für tausende talentierter Menschen an, die ab dem ersten Tag wettbewerbsfähige Löhne und umfangreiche Zusatzleistungen erhalten.“ An den beiden neuen Standorten schaffe das Online-Warenhaus 2.000 Vollzeitstellen und Amazon betont, dass seine Mitarbeiter nach 24 Monaten Betriebszugehörigkeit umgerechnet auf knapp 2.500 Euro monatlich kämen und zusätzlich von beschränkten Aktien und weiteren Zusatzleistungen, etwa Sondervergütungen für Überstunden, eine Lebens- und Erwerbsunfähigkeitsversicherung oder Beiträge für die betriebliche Rentenversicherung profitieren.