Seit dem 1. Januar ist Alexander Ochs neuer Geschäftsführer der Kombiverkehr in Frankfurt, die ganz in der Nähe des Osthafens am Mainufer zu finden ist. Wasserstraße und multimodale Verkehre – vertrautes Terrain für Ochs, der in den fast 20 vergangenen Jahren die Entwicklung der Bayernhafen-Gruppe mit ihren sechs Binnenhäfen mit vorangebracht hat.

Dabei war sein Weg in der Logistik nicht vorbestimmt. Sein Berufsleben startete mit einer Lehre zum Industriekaufmann, gefolgt von einem Job in der Personalabteilung des Kunststoffherstellers Rehau. Keine Perspektive für die nächsten 40 Arbeitsjahre, dachte er sich und holte auf dem zweiten Bildungsweg Abitur und ein BWL-Studium in Hof nach.

Start bei der Bayerischen Landeshafenverwaltung

Über eine Beratungstätigkeit „rutschte“ er zur Bayerischen Landeshafenverwaltung und nahm eine Anstellung als Assistent der Geschäftsführung an – und half schließlich über die Jahre mit, das ehemalige Staatsunternehmen nicht nur in eine GmbH & Co. KG mit dem Namen Bayernhafen zu überführen, sondern auch zu modernisieren, zuletzt als Prokurist und Mitglied der Gruppengeschäftsführung sowie in Geschäftsführerposition bei der KT Infrastrukturgesellschaft Regensburg, dem Trimodalen Containerterminal Aschaffenburg (TCA) und beim Hafen Nürnberg-Roth.