Die Fakten sind erschreckend: Etwa 40 Prozent aller tödlichen Unfälle auf Landstraßen passieren nachts, obwohl dann lediglich 20 Prozent des tagsüber üblichen Verkehrs unterwegs sind. Ein Grund ist schlechte Sicht. Eine helle, gleichmäßige und weite Ausleuchtung der Fahrbahn ist unerlässlich, um Gefahren rechtzeitig zu erkennen und ermüdungsfrei unterwegs zu sein. Damit das gelingt, entwickeln Ingenieure immer bessere Scheinwerfer; die Evolutionsreihe führt derzeit von Halogen- über Xenon- und LED-Lampen hin zum Laserlicht.

Xenon wird bald vom Markt verschwinden

In Sachen Leistungsfähigkeit sind Halogenscheinwerfer zwar längst überholt. Doch sie sind aufgrund der simplen Technik äußerst preiswert. Man benötigt keine teure Leistungselektronik, und die Lampen kosten nur ein paar Euro. "Der Weltmarktanteil von Halogenscheinwerfern beträgt noch mehr als 50 Prozent. Vor allem in preissensitiven Märkten wie Indien, China oder Südamerika werden sie weiterhin eingesetzt", berichtet Steffen Pietzonka, Leiter globales Lichtmarketing beim Automobilzulieferer Hella. Auch Xenonlicht hat seinen Zenit überschritten. Obwohl Xenonlampen eine hervorragende Helligkeit bieten und viel Licht auf die Straße bringen, war die mögliche Leistung ausgereizt; die Scheinwerfer waren nicht flexibel genug. Steffen Pietzonka geht davon aus, dass Xenon bald vom Markt verschwinden und durch LED ersetzt wird. In Europa und Nordamerika spielen LED-Scheinwerfer seit Jahren ihre Vorteile aus; immer öfter auch in Nutzfahrzeugen, und zwar nicht nur als Tagfahr-, sondern auch als vollwertiges Abblendlicht. Hier erzeugen eine oder mehrere LEDs (Licht emittierende Dioden) das Licht. Anders als beim Halogenscheinwerfer ist jedoch eine aufwendige Leistungselektronik nötig, die zudem passiv oder aktiv – etwa mit Lüftern – gekühlt werden muss. Dafür braucht es mehr Bauraum, zudem steigen Gewicht und Kosten. Dennoch bietet die LED-Technik viele Vorteile: So hat Hella einen Scheinwerfer im Portfolio, dessen bis zu 100 LEDs sich einzeln ansteuern und individuell in der Helligkeit regeln lassen. Dadurch ist eine präzise Lichtverteilung möglich, ohne den Gegenverkehr zu blenden. Auch Kurvenlicht lässt sich mit LED-Scheinwerfern deutlich leichter realisieren.