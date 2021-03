Das Leben ist kein Ponyhof – klar, trotzdem möchten auch Lkw-Fahrer gerecht bezahlt werden. Um Mißverständnissen vorzubeugen: Es ist nicht das absolute Gehalt gemeint, sondern das Gehalt im Vergleich zu den Kollegen. Dabei gibt es in Deutschland große regionale Unterschiede. Diese liegen zum einen in den Lebenshaltungskosten begründet, zum anderen an Angebot und Nachfrage. So ist es in München halt teurer als in Zwickau, außerdem ist dort die osteuropäische Konkurrenz größer. Beides drückt ziemlich aufs Lohnniveau (siehe Karte).

Dennoch ist es wichtig zu wissen, welche Gehälter Lkw-Fahrer in den einzelnen Regionen im Schnitt fordern und was man selbst ansetzt bei der Jobsuche. Unter Wert will sich schließlich niemand verkaufen. Damit ihr nicht den Kürzeren zieht, bietet der FERNFAHRER in Kooperation mit dem Gehaltsatlas der Bewerberplattform Jobmatch.me einen ersten zuverlässigen Anhaltspunkt. Die Spanne reicht von 2.400 bis 2.500 Euro in Schwerin oder rund 2.700 Euro in Nordrhein-Westfalen bis hin zu den absoluten Spitzenverdienern in der Gegend um Mannheim mit Löhnen bis zu 3.400 Euro.