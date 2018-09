Der Transport- und Logistikbranche im Allgemeinen und dem Berufskraftfahrer im Besonderen zu einem besseren Ansehen zu verhelfen, das ist das Ziel einer am Dienstagabend auf der IAA Nutzfahrzeuge in Hannover vorgestellten Initiative. Gründungsmitglieder sind der Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung (BGL) und das Fahrzeugwerk Bernard Krone. Beide Partner ermuntern weitere Unternehmen dazu, sich der Initiative anzuschließen – seien es Fahrzeugbauer, Transport- und Logistikunternehmen oder andere Akteure aus der Branche.

BGL-Chef Engelhardt: Sehen dringend Handlungsbedarf

„Der Fahrermangel ist so eklatant und das Image der Branche in der breiten Öffentlichkeit so miserabel, dass wir hier dringend Handlungsbedarf sehen, um gemeinsam mit Partnern aus der Branche einem drohenden Versorgungskollaps sowie dem schlechten Image entgegenzuwirken“, erläutert BGL-Hauptgeschäftsführer Prof. Dr. Dirk Engelhardt im Gespräch mit der Fachzeitschrift trans aktuell.

Krone-Geschäftsführer Albers: Ohne Fahrer kein Transport

„Ohne Fahrer gibt es keinen Transport“, bringt es Dr. Frank Albers auf den Punkt, Krone-Geschäftsführer für Marketing und Vertrieb. Krone sei der Branche und der Fahrerschaft langjährig verbunden – das sei der Anlass für die Gründung der Initiative gewesen. Die Attraktivität des Berufsbilds und des Berufsstands müssten dringend gesteigert werden. „Nur dann kommt der Fahrerberuf überhaupt in die engere Auswahl“, sagt Albers – sei es bei der Berufsberatung oder in den Köpfen der Schüler. Zum anderen sieht er auch Transport- und Logistikunternehmen gefordert, in der Disposition stärker Rücksicht auf die Belange der Mitarbeiter zu nehmen.

BGL und Krone können sich vorstellen, die Initiative und ihre Mission einer breiten Öffentlichkeit nahe zu bringen, auch in den allgemeinen Medien. Dafür braucht es die nötigen Mittel. Den Grundstock liefert die Versteigerung eines Krone- Sattelaufliegers des Typs Profi Liner. Bis zur BGL-Mitgliederversammlung am 24. Oktober können Unternehmen auf www.krone-trailer.com/bgl ihre Gebote für den Tailer abgeben. Dann haben sich vielleicht auch schon die nächsten Akteure der Initiative angeschlossen.