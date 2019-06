Jetzt endete die von Rotary Deutschland initiierte Aktion. Kindergärten, Schulen, Altersheime, Supermärkte, Unternehmen und Einzelpersonen sammelten. Auf kleine und bunte Plastikdeckel hatten sie es abgesehen – für einen guten Zweck. Denn mit 500 Plastikdeckeln kann eine Impfung gegen Polio finanziert werden.

Ehrenamtliches Engagement

„Viel Herzblut und ehrenamtliches Engagement waren zu spüren“, sagt IDS-Geschäftsführer Michael Bargl, der auch Rotarier ist. „Wir sind beeindruckt, wie die Sammelaktion die Menschen verbunden und die Kommunikation gefördert hat. Oft werden wir nach einer Nachfolgeaktion gefragt. Hierzu sind wir bereits in Gesprächen“, erklärt Bargl weiter.

Verdreifachung des Sammelerfolges

An mehr als 2.000 Sammelstellen und in Privathaushalten wurden deutschlandweit seit Ende April 2018 mehr als 500 Millionen Deckel gesammelt. Von dort haben die IDS-Partner die bunten Verschlüsse abgeholt. In dieser Zeit wurden rund 1.000 Tonnen über das IDS-Hub in Neuenstein und den IDS-Partner Petersen Mordhorst in Kiel an mehrere ausgewählte Recyclingbetriebe in Thüringen, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen kostenfrei transportiert.

Eine Million Impfungen gegen Polio finanziert

Mit den Erlösen aus dem Verkauf der Deckel können über eine Million Impfungen gegen Polio finanziert werden. Aufgrund des Versprechens der Bill & Melinda Gates Stiftung, jeden gesammelten Betrag zugunsten der weltweiten Initiative von Rotary „End-Polio-Now“ zu verdreifachen, sind es sogar mehr als drei Millionen Schluckimpfungen.

Deckel kostenfrei durch Deutschland transportiert

„Wir sind sehr dankbar, dass IDS im Jahr 2018 die Transporte von den Lagerstätten zu den Recyclingunternehmen übernommen hat. Ohne die Bereitschaft von IDS, unsere Deckel kostenfrei quer durch Deutschland zu transportieren, hätten wir Anfang 2018 die Aktion beenden müssen“, sagt Dennis Kissel, einer der fünf Initiatoren des Vereins „Deckel drauf“ und des Projektes.

Chinesisches Importverbot für Kunststoffabfälle

Kissel nennt vor allem zwei Gründe für das jetzige Ende: „Durch das kürzlich verhängte chinesische Importverbot für Kunststoffabfälle ist eine große Menge auf dem Markt, so dass die Preise für Sekundärrohstoffe stark gesunken sind. Darüber hinaus müssen laut einer EU-Verordnung künftig Plastikdeckel untrennbar mit der Flasche verbunden sein, so dass uns mittelfristig ohnehin das Sammelmaterial ausgehen wird.“

Bei der Rotary World Convention, dem Weltkongress der Rotarier, fand das Projekt „Deckel drauf“ Anfang Juni in Hamburg seinen offiziellen Abschluss. Mit einem großen Container voller Deckel wurde die Sammelaktion auf dem Hamburger Jungfernstieg noch einmal präsentiert – zusammen mit einem Dankeschön an die zahlreichen Mitbürger, ohne deren Hilfe dieser Erfolg nicht möglich gewesen wäre.