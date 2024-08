Änderung in der Chefetage von Zufall logistics Das tut sich in der Geschäftsleitung

Mit Wirkung zum 1. September erneuert die Zufall logistics group die Struktur des Managements. Jürgen Wolpert (65) zieht sich altersbedingt Ende August 2024 aus der Geschäftsführung zurück, bleibt aber Teil des Unternehmens. Was Wolpert künftig beim Logistikdienstleister verantwortet und welche weiteren Personalien in der Führungsspitze kommen.

Die künftige Geschäftsleitung von Zufall

Foto: Zufall logistics Group Die Zufall-Chefetage: (v.l.n.r.): Peter Müller-Kronberg (CEO und Inhaber), Christoph Göbel (CRO), Jürgen Wolpert, Thomas Köhler (CFO).



In seiner neuen Position innerhalb der Geschäftsleitung trägt Wolpert weiterhin die Verantwortung für die Bereiche Landverkehre, Night Star Express und für Kooperationen. Zufall-CEO Peter Müller-Kronberg (40) übernimmt die Interimsleitung der Produktbereiche Kontraktlogistik, Zoll sowie See- und Luftfracht, bevor Christian Löschen (44) als COO im ersten Halbjahr 2025 die neue Geschäftsführung vervollständigt. Thomas Köhler (53) steigt zudem als CFO in die Geschäftsführung auf. Christoph Göbel (59) verbleibt in der Geschäftsleitung als CRO (Chief Regional Officer).

Christian Löschen kommt von Schnellecke

Foto: Zufall logistics group Christian Löschen soll neue Akzente setzen.



Christian Löschen wechselt aus der Geschäftsführung von Schnellecke Logistics zu der ZUFALL logistics group. Dort war er als Vice President Operations beschäftigt. Weitere berufliche Stationen hatte er zuvor unter andreem bei BLG Automotive Logistics und Schnelltrans Logistik. Der Logistiker soll neuen Ideen in der Leitungsebene einbringen. „Christian Löschen wird unsere Transformation begleiten und die positive Veränderung im Unternehmen beschleunigen“, erklärt Peter Müller-Kronberg.

Thomas Köhler rückt in Geschäftsführung auf

„Mit Thomas Köhler berufen wir aber auch einen langjährigen Zufall'er und geschätzten Kollegen in die Geschäftsführung, mit dem die solide Finanzpolitik des Unternehmens abgesichert ist“, sagt Müller-Kronberg. Zudem bleibe Jürgen Wolpert bis Ende 2025 in der Geschäftsleitung erhalten. So schaffe Zufall die Balance als Voraussetzung für Stabilität und Zukunftsfähigkeit.

