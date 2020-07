ADL und BYD Europe haben die ersten 29 elektrischen Doppeldecker vom Typ Enviro400EV an das britische Busunternehmen National Express übergeben. Die Fahrzeuge sollen mit Strom aus erneuerbaren Quellen gespeist werden.

Der schottische Traditionshersteller ADL und der Europa-Ableger des chinesischen E-Mobilitäts-Experten BYD haben gemeinsam eine erste Charge an Elektro-Doppeldeckerbussen an das britische Busunternehmen National Express West Midlands übergeben. Die insgesamt 29 Fahrzeuge vom Typ Enviro400EV sollen allein mit Strom aus erneuerbaren Quellen betrieben werden und Linienverkehre in Birmingham übernehmen. Der bereits 80 Jahre alte Yardley-Wood-Betriebshof wurde dafür eigens mit neuen Ladegeräten inklusive einer stationären Batterie ausgestattet.

Die 10,9 Meter langen Fahrzeuge entsprechen laut des Herstellers dem Platinum-Standard des Betreibers National Express. Sie können mit einer größeren Beinfreiheit vor den insgesamt 65 Sitzplätzen aufwarten und sind zudem mit Features wie USB-Ladestationen und kostenlosem WLAN ausgestattet. Für ein angenehmes Klima an Bord sorgt ein effizientes Wärmepumpensystem.

Komplett emissionsfrei bis 2030

ADL und BYD werden noch im Herbst zehn weitere Elektro-Doppeldecker vom Typ Enviro400EV an National Express ausliefern. Insgesamt erhält der Betreiber hierfür von Seiten der britischen Regierung einen Zuschuss in Höhe von drei Millionen britischen Pfund, was umgerechnet rund 3,3 Millionen Euro entspricht.

National Express will seine Flotte bis 2030 komplett emissionsfrei aufstellen und schon heute keine neuen Dieselbusse mehr kaufen. ADL und BYD wiederum haben bis dato schon 250 Elektro-Doppeldecker vom Typ Enviro400EV verkauft.