Nach Angaben des ADAC Truckservice hat jeder Berufskraftfahrer gemäß § 23 StVO vor Fahrtantritt dafür Sorge zu tragen, dass sich sein Lkw in einem vorschriftsmäßigen Zustand befindet und verkehrssicher ist. Dazu gehöre auch, den Lkw von Eisplatten zu befreien. Tut er dies nicht, begeht er eine Ordnungswidrigkeit, die mit 80 Euro Bußgeld und einem Punkt in Flensburg geahndet wird. Verursacht eine herabfallende Eisplatte gar einen Verkehrsunfall, betrage das Bußgeld mindestens 120 Euro. Darüber hinaus könnte der Strafbestand eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr gemäß § 315 b StGB gegeben sein. Die Strafvorschrift sieht dafür Geldstrafen bis hin zu Freiheitsstrafen von bis zu drei Jahren vor.

Luftbalg hebt das Curtainsiderdach

Eisplatten auf Lkw entstehen laut ADAC besonders schnell, wenn es ergiebig schneit. Bei Planenaufliegern könne sich dann leicht mehr als hundert Liter Wasser ansammeln und über Nacht gefrieren. Am besten lasse sich Eis und Schnee mit einer Dachheizung entfernen oder mit einem auf dem Dach installierten Luftbalg abschütteln. Der Fahrer bläst den Schlauch auf, und die Plane wölbt sich nach oben. Schmelzwasser, Schnee und Eis lasse sich so effektiv entfernt werden.

Manuelle Eisentfernung

Eine solche Sonderausstattung ist teuer, weshalb in den meisten Fällen der Fahrer selbst Hand anlegen muss. Ist der Anhänger leer, könne der Fahrer die Plane allerdings von innen mit einer Latte heben und so das Dach von Eis und Schnee befreien. Ein weiterer Tipp des ADAC Truckservice: Vorbeugend lässt sich über die Luftfederung der Hinterachse der Auflieger nach dem Abstellen in eine leichte Schräglage bringen. So kann das Schmelzwasser abfließen bevor sich Eisplatten bilden.

Parkplätze mit Schneegerüst auswählen

Damit gefährliche Eisplatten gar nicht erst entstehen, auch wenn nur wenige Lkw-Stellplätze überdacht sind, rät der ADAC Truckservice, Anlagen anzufahren, die über fest installierte Schneegerüste verfügen. Sie ermöglichen vor Fahrtantritt die Reinigung des Lkw-Dachs mit Besen und Schneeschiebern. Damit es zu keinen Unfällen kommt, solle der Fahrer auf keinen Fall selbst auf das Lkw-Dach klettern oder ungesichert eine Leiter zu nutzen, die wegrutschen kann. Um sicher agieren zu können, sollte die Leiter im Winkel von 65 bis 70 Grad angelegt und mit einem Leitergurt gegen Wegrutschen oder Umkippen gesichert werden. Darüber hinaus sollee der Fahrer die obersten drei Stufen für einen sicheren Stand nicht besteigen.

Eisplatten nicht mit heißen Wasser anlösen

Zu unterlassen ist es auch, Eisplatten mit heißem Wasser zu lockern, denn heißes Wasser gefriert bei kalten Temperaturen noch schneller als kaltes. Zur Not könne der Fahrer einen Kurvenparcours fahren, um Eisplatten zu entfernen. Dies funktioniere jedoch nur auf dem eigenen Firmengelände oder wenigen Strecken: Personen- und Sachschäden sowie Verkehrsbehinderungen müssen laut ADAC sicher ausgeschlossen sein und das Gelände muss wieder vom Eis befreit werden. Ist es trotz aller Vorsichtsmaßnahmen doch zu einem Eisplattenunfall gekommen, müsse die Unfallstelle ordnungsgemäß zu sichern sowie die Polizei und – falls nötig – den Rettungsdienst zu informieren. Auf keinen Fall dürfe sich der Fahrer unerlaubt vom Unfallort entfernen und einfach weiterfahren – sonst drohe im schlimmsten Fall eine Haftstrafe.

Aktualisierte Übersicht in Truck Stops App

Aktualisierten Räumstationen finden Fahrer zudem in der FERNFAHRER Truck Stops App. Die einzelnen Stationen sind im Filter unter „Sonstige Services" zu finden – sowie über die Suchfunktionen. Die Truck Stops App vereint alle für Fahrer relevanten Orte, wie Autohöfe, Rastanlagen, Parkplätze, Restaurants, Waschanlagen und Werkstätten, in einer App. Sie ist für Apple und Android-Geräte kostenlos verfügbar.