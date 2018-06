Der Internationale ADAC Truck-Grand-Prix ist sehr viel mehr als eine Motorsportveranstaltung. Nicht umsonst verwandelt sich der Nürburgring vom 29. Juni bis zum 1. Juli zum ultimativen Treffpunkt für Fernfahrer, Rennsportbegeisterte und Lkw-Freunde. Insgesamt erwarten die Gastgeber an den vier Veranstaltungstagen mehr als 115.000 Besucher. Sie feuern die Fahrer der 1000-PS-Trucks an, feiern beim Musik-Festival in der Müllenbachschleife und nutzen das exklusive Angebot rund um die Rennstrecke.



Diesel-Dieter, Boxenführungen, Autogrammstunde und vieles mehr

Klar, der Truck-Grand-Prix ist auch für das FERNFAHRER-Team das Highlight des Jahres. Von Freitag bis Sonntag ist unser Programm rund um den FERNFAHRER-Showtruck voll mit spannenden Aktionen: von der Marktschreier-Show mit Diesel-Dieter, dem täglichen „Talk am Truck“ bis hin zu exklusiven Boxenführungen für unsere Leser beim Team Hahn Racing. Darüber hinaus bietet das FERNFAHRER-Team am Sonntag noch ein ganz besonderes Schmankerl: eine Autogrammstunde mit den Stars der Strecke Jochen Hahn, Steffi Halm, Gerd Körber und Sascha Lenz.



In unserem Biergarten können FERNFAHRER-Abonnenten auftanken; zudem stehen Rechtsanwalt Peter Möller und seine Kollegen von der Autobahnkanzlei an unserem Show-Truck mit ihrem Fachwissen für juristische Fragen bereit. Das komplette Programm finden Sie im Anhang. Wer hier nicht dabei ist, der hat was verpasst.



Kostenlose Truck Sport App zum Download

Mit der komplett überarbeiten neuen Version der Truck Sport App des ETM Verlags kommen alle Fans auf ihre Kosten. Die App bietet unter anderem alle wichtigen Termine, Bildergalerien, die aktuellsten News, Steckbriefe der Fahrer – und im Liveticker topaktuell die Renn-Ergebnisse sowie Lagepläne und Standlisten. Laden Sie sich die neue Truck Sport App kostenlos auf Ihr Smartphone:



Für Apple: www.Fernfahrer.de/trucksportios

Für Android: www.Fernfahrer.de/trucksportand



Das FERNFAHRER-Programm auf einen Blick

Freitag, 29. Juni 2018



Ab 11:00 Uhr Musik und Moderation mit Diesel Dieter

14:30 Uhr FERNFAHRER Talk am Truck: Interview mit Big Mike/Asphaltcowboys Moderation Thomas Rosenberger, Chefredakteur FERNFAHRER

15:30 Uhr Modenschau FERNFAHRER-Shop

17:00 Uhr Verlosung Tagessonderpreise

17:30 Uhr Exklusive Boxenführung für Leser beim Team Hahn Racing



Samstag, Juni 2018



Ab 9:00 Uhr Musik und Moderation mit Diesel Dieter

10:00 Uhr Exklusive Boxenführung für Leser beim Team Hahn Racing

13:00 Uhr FERNFAHRER Talk am Truck: „Wie der zunehmende Verkehr das Fahrverhalten belastet“; Moderation Jan Bergrath

14:00 Uhr Bonbon-Regen für Kinder & Marktschreier-Show mit Diesel- Dieter

16:30 Uhr FERNFAHRER Talk am Truck: „Der richtige Umgang mit Notbremsassistenten“; Moderation Jan Bergrath

17:30 Uhr Verlosung Tagessonderpreise



Sonntag, 1. Juli 2018