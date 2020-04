Der Dachverband der europäischen Fahrzeughersteller (ACEA) hat Statistiken zur Entwicklung des Bus-Absatzes in 2019 veröffentlicht. Demnach geht die Nachfrage nach Dieselbussen klar zurück, während der elektrische Antrieb regelrecht boomt.

Noch wird der Großteil aller Busse in Europa mit einem konventionellen Dieselmotor ausgeliefert. Doch der Marktanteil schrumpft: Wie Statistiken des Dachverbands der europäischen Fahrzeughersteller (ACEA) aufzeigen, ist die Nachfrage nach Dieselbussen in 2019 in Spanien (-13,8 %), England (-12,0 %), Italien (-11,8 %) und Deutschland (-10,1 %) deutlich zurückgegangen.

Absatz an E-Bussen mehr als verdoppelt

Die Auslieferungen von Elektrobussen legten dagegen deutlich zu – im Vergleich zum Vorjahr um satte 170,5 Prozent. Die Niederlande sind mit 381 neuen Einheiten in 2019 Vorreiter, dann folgen Frankreich (285 Einheiten) und Deutschland (187 Einheiten). In alle drei Länder zusammen gingen damit mehr als die Hälfte aller neuen Elektrobusse in Europa.

Auch im Falle der Hybridbusse verzeichnet der ACEA ein Absatzplus: Mit europaweit 1.918 Einheiten steht hier im Vergleich zum Vorjahr eine Zunahme von 59,7 Prozent an. Allein in Deutschland wurden 454 neue Hybridbusse zugelassen, mehr als in jedem anderen europäischen Land.

Was die Busse mit alternativen Kraftstoffen angeht – was sich wiederum nahezu nur auf Erdgas beschränkt –, steht für ganz Europa ein Plus von 67,9 Prozent auf 2.504 Einheiten in den Statistiken. Die größten Nachfragetreiber sind hier Frankreich (585 Einheiten), Spanien (463 Einheiten) und Italien (303 Einheiten).

Diesel weiter unangefochten an der Spitze

Blickt man auf den kompletten Busmarkt in Europa ist am Ende trotz des Nachfragerückgangs 2019 aber dennoch der Diesel die unangefochtene Nummer 1 – auf ihn allein entfallen 34.123 Einheiten. Damit kommt er auf einen Marktanteil von 85 Prozent, während sich die Erdgasbusse (6,2 %), Hybridbusse (4,8 %) und die Elektrobusse (4,0 %) weiter ein recht kleines Stück vom Kuchen teilen müssen.