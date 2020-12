Kombiverkehr nimmt ab April 2021 das Megahub Lehrte in sein Netzwerk auf und bietet Verbindungen zu sieben Terminals an.

Mit Beginn April 2021 sollen die Terminals in Ludwigshafen, Lübeck, Kiel, Hamburg, München und Duisburg auf deutscher Seite sowie Malmö auf schwedischer Seite an das Terminal in Hannover-Lehrte angeschlossen werden.

Neue Leistungsangebote möglich

"Mit dem geplanten Start unserer Züge im kommenden Jahr lösen wir unser Versprechen ein, die technisch hoch entwickelte Megahub-Anlage, die einmalig in Europa ist, für die Weiterentwicklung des intermodalen Verkehrs von Anfang an aktiv zu nutzen", sagt Armin Riedl, Geschäftsführer der Kombiverkehr. "Wir kommen damit dem Ziel näher, über die Verknüpfung mit dem Megahub auch Standorte mit leistungsfähigen Intermodal-Zügen anzubieten, die heute nicht ganzzugsfähige Mengen haben“.

Gatewayverkehre zu internationalen Terminals

Die erst im Juni in Betrieb genommene Anlage für den schnellen Umschlag auf der Schiene soll demnach künftig eine bedeutende Drehscheibe im Kombiverkehr-Netzwerk werden. Dabei sollen die Züge Hannover mit Ladeeinheiten in einem bunten Mix für gleich mehrere Zielterminals erreichen. Nach unmittelbarer Sortierung verlassen die Ausgangszüge das Terminal dann zielrein, also nur mit Ladeeinheiten für ein einziges Zielterminal, von welchem aus auch weitere Terminals im Gatewayverkehr im internationalen Verkehr erreicht werden können.

Laut Kombiverkehr werde die Anbindung der jetzt definierten Terminals und auch der zukünftige Anschluss weiterer Containerbahnhöfe den einzigartigen Vorteil der Anlage – den schnellen Wechsel der Ladeeinheiten zwischen den Zügen in besonders kurzer Zeit – sichtbar machen und den Kunden aus Spedition und Logistik neue durchgehend buchbare Routings ermöglichen. Verbindungen möglich, die bisher nicht im Leistungsangebot enthalten waren, wie die Verbindung zwischen Duisburg und Malmö.

Bessere Anbindung auch für Hannover

Die Wirtschaftsregion Hannover, die Kombiverkehr bisher über eine Direktzugverbindung mit Verona verbunden hat, soll mit der Umstellung etwa einen erweiterten internationalen Anschluss erhalten. Ladeeinheiten aus der Region rund um Hannover, die per Lkw angeliefert werden, können für alle im Fahrplan enthaltenen Züge gebucht werden. Damit ist Hannover laut dem KV-Operateur nicht nur mit den dann bestehenden Zielterminals direkt verbunden, sondern im Gatewayverkehr auch mit Terminals etwa in Spanien, Frankreich, der Schweiz, Österreich, Italien, verschiedenen Balkanstaaten, der Türkei und den skandinavischen Ländern.



Kombiverkehr ist nach eigenen Angaben neben der Deutschen Umschlaggesellschaft Schiene-Straße (DUSS) zu 16,67 Prozent an der Beteiligungsgesellschaft des Megahubs beteiligt. Das rund 120.000 Quadratmeter große Gelände des ehemaligen Rangierbahnhofs Lehrte beinhaltet sechs jeweils rund 700 Meter lange Umschlaggleise und drei Portalkräne.