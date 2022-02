Lkw-Fahrer brauchen von Natur aus Geduld, im Raum Lüdenscheid zurzeit jedoch besonders. Dort hat die Auto­bahn GmbH des Bundes am 2. Dezember 2021 einen Teil der A 45 gesperrt. Die Gründe: Korrosionsschäden und Risse am Stahltragwerk der Talbrücke Rahmede, die 53 Jahre alt ist. „Das deutlich gestiegene Verkehrsaufkommen und die höheren Nutzlasten im Schwerverkehr haben die Konstruktion stark beansprucht“, teilt das Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) auf Anfrage von trans aktuell mit. Experten kamen zu dem Ergebnis, dass die Brücke abgerissen und neu gebaut werden muss. Im Raum steht eine Bauzeit von fünf Jahren. Betroffen von der Sperrung ist der Verkehr in beide Fahrtrichtungen. Aktuell heißt das konkret: Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Lüdenscheid von der A 45 abgeleitet und über die Bedarfsumleitung U 39/U 16 an der Anschlussstelle Lüdenscheid-Nord wieder auf die A 45 geführt.

Auch der Schwerlastverkehr ist davon betroffen. Und damit auch die Winner Spedition (siehe unten), die ihren Sitz in der Nähe der maroden Brücke hat. „Unser gesamter Verkehr nach Süden läuft über die A 45. Etwa 100 unserer Fahrzeuge überqueren normalerweise täglich die Talbrücke Rahmede. Nun müssen wir erhebliche Umwege in Kauf nehmen“, erklärt Bereichsleiter Sven Groos gegenüber trans aktuell. „Jede dieser Alternativrouten kostet uns momentan auf einem Weg 60 bis 90 Minuten mehr.“