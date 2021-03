Die DPD Schweiz nimmt einen neuen batterieelektrischen Lkw aus dem Hause Futuricum in Betrieb – der erste vollelektrische Langstrecken-Lkw im Dienste der DPD Group. Der 19-Tonner der ebenfalls aus der Schweiz stammenden Marke basiert auf einem Volvo FH und soll mit einer Batterieladung maximal 760 Kilometer am Stück zurücklegen können. Hierfür laut der Angaben des Herstellers an Bord: die größte sich in Europa im Einsatz befindliche Lkw-Batterie.

Die Kapazität der Lithium-Ionen-Akkus liegt insgesamt bei 680 kWh. Vier separate Einheiten kommen am DPD-Lkw zum Einsatz, jede zwei Meter lang und 75 Zentimeter breit beziehungsweise hoch. Jedes einzelne Paket bringt rund 1,1 Tonnen auf die Waage. Das Mehrgewicht wird laut Futuricum aber zumindest dadurch kompensiert, dass mit dem Ausbau der Dieselkomponenten (alles in allem 1.800 Kilogramm) und dem Einbau der E-Antriebsteile (700 Kilogramm) circa 1,1 Tonnen gewonnen werden konnten.

In Zukunft bis 1 MW Ladeleistung

Designwerk, das Unternehmen hinter der Marke Futuricum, hat die Batterien laut eigener Angaben am Standort Winterthur selbst entwickelt und aufgebaut, die Zellen stammen von BMW. Die maximale Ladeleistung gibt der Hersteller mit 150 kW an, eine komplette Vollaufladung soll damit in circa 4,5 Stunden zu machen sein. Aktuell will Futuricum zudem schon Batterien liefern können, die mit bis zu 350 kW geladen werden können – für die Zukunft seien Akkus in Planung, die eine Ladeleistung von einem Megawatt erlauben. "Wir sind überzeugt, dass in der Batterietechnologie nochmal Quantensprünge gemacht werden in der nächsten Zeit", erklärte Designwerk-CEO Adrian Mellinger.