VDL Bus & Coach kann sich über einen Elektrobus-Großauftrag aus Deutschland freuen: Die Kieler Verkehrsgesellschaft (KVG) orderte demnach 36 Einheiten des Elektro-Gelenkbusses Citea SLFA-187 Electric. Die 18,7 Meter langen Dreiachser sollen auf fünf Stadtlinien fahren und ausschließlich an den Endhaltestellen Strom tanken. Am Abend werden ihre Energiespeicher dort laut des niederländischen Busbauers fast vollständig wiederaufgeladen, am nächsten Morgen sollen die letzten Prozente folgen. Die dafür nötigen 450-kW-Ladegeräte stammen aus dem Hause Schaltbau Refurbishment.

"In Deutschland beobachten wir immer häufiger, dass die öffentliche Hand die Initiative zu nachhaltiger Mobilität ergreift", erklärt Boris Höltermann, Managing Director von VDL Bus & Coach Deutschland. Die Elektrobusse der Niederländer werden laut eigener Angaben in elf Ländern pro Tag durchschnittlich über 75.000 Kilometer bewegt. So sollen die knapp 500 lokal emissionsfreien Fahrzeuge im Vergleich zu Dieselbussen täglich 70 Tonnen CO2 einsparen. Schon bald soll so die magische Marke von 50 Millionen elektrisch zurückgelegten Kilometern fallen.