30 Jahre bei Kombiverkehr Vom Einzelwagen zum Ganzzug

Er arbeitet seit 30 Jahren im Vertrieb bei Kombiverkehr: Ulrich Bedacht, Leiter Nordeuropaverkehr und deutsche Ostseehäfen. Er fing an als Verkehrsbetreuer für den Bereich Nordeuropa und arbeitete sich bis zu seiner heutigen Position hoch. „Als ich bei Kombiverkehr anfing, gab es noch 3-86er- und 4-86er-PC“, erzählt der 55-Jährige gegenüber trans aktuell. „Transportanfragen sind mit der Post rein gekommen und auch die Angebote wurden damals noch per Post verschickt.“ Seitdem hat sich einiges verändert. Beispiel intermodale Ganzzüge: Damals waren sie eine Seltenheit, heute sind sie bei Kombiverkehr die Regel im Fahrplan mit mehr als 600 Zugabfahrten pro Woche. Bei Ganzzügen entfallen im Vergleich zum Einzelwagenverkehr sämtliche Rangierarbeiten. Die festen Waggongarnituren für Sattelauflieger, Container und Wechselbehälter pendeln zwischen den Terminals. Dies erhöht die Effizienz und bietet damit Zeit- und Qualitätsvorteile.

Nationale und auch internationale Zielterminals

Im Bereich Nordeuropa habe es in den vergangenen Jahren enormes Wachstum gegeben. „Zweistellig, fast jedes Jahr“, erzählt Bedacht. Kombiverkehr fährt Ziele in Skandinavien über die Feste Querung als auch mit den Fähren über die Ostseehäfen an. Im Direktzugverkehr und auch über das Terminal Hamburg-Billwerder sind nationale und auch internationale Zielterminals in ganz Europa erreichbar. Die Herausforderungen, die Bedacht für die Skandinavienverkehre als auch für Kombiverkehr im Gesamten sieht, liegen in den heute teilweise bestehenden Lieferengpässen der Industrie. Diese sorgten für eine verminderte Wirtschaftsleistung und könnten sich auch auf die Transportmengen des Unternehmens auswirken. Der Ukraine-Krieg wirkt sich momentan weniger stark auf die Geschäfte aus. „Der Anteil unserer Verkehre über die norddeutschen Häfen nach Russland ist eher gering. Der Fokus im Nordeuropaverkehr liegt vielmehr auf Schweden, Norwegen, Finnland und dem Baltikum. Und in unserem umfassenden Intermodal-Netzwerk auf Zentraleuropa.“

Foto: Kombiverkehr „Zweistelliges Wachstum in den vergangenen Jahren“ Ulrich Bedacht, Leiter Nordeuropageschäft und deutsche Ostseehäfen bei Kombiverkehr

Während den Hochzeiten der Corona-Epidemie habe der eine oder andere Auftrag gefehlt. Allerdings: „Wir haben in der Zeit deutlich mehr Lebensmittel transportiert.“ Zudem seien komplette intermodale Ganzzüge mit Zellstoff unterwegs gewesen. Zellstoff wurde schließlich gebraucht, um Masken und Teststäbchen herzustellen. So ist Bedachts Bereich Nordeuropa bislang ohne große Einbußen durch die Pandemie gekommen. Für seine Verkehre sieht der erfahrende Intermodalmanager Kombiverkehr auch in diesem Jahr gut aufgestellt. Ein Grund neben dem Fahrer-Mangel: die hohen Dieselpreise. Weil die Kosten auf der Straße explodieren, verlagern immer mehr Spediteure die Sendungen von der Straße auf die Schiene.

Fehlende Kapazitäten an vielen Terminals

Momentan gebe es zwar Engpässe aufgrund von fehlenden Kapazitäten an vielen Terminals. Die ließen sich jedoch beheben, wenn die nächtlichen Zeitfenster in den Terminals noch besser genutzt würden, ist Bedacht überzeugt. „Zwischen Mitternacht und 5 Uhr morgens gibt es im Prinzip noch freie Kapazitäten. Denn es gibt nur wenige Spediteure, die zu diesen Zeiten abholen oder anliefern können.“ Um diese Zeiten effektiv zu nutzen, brauche es auch ein Umdenken bei den Verladern. „Die Zeiten an den Rampen müssten so angepasst werden, dass sie mit den Annahmeschluss- und Abholbeginnzeiten an den Terminals übereinstimmen und die Equipment-Rundläufe harmonisiert wären“. Daraus würde ein deutlicher Zugewinn an Kapazitäten resultieren, ist Bedacht überzeugt.

Unabhängig davon legt er Wert darauf, dass sämtliche Züge von Kombiverkehr elektrifiziert und mit einer Einsparung von 80 Prozent CO2 unterwegs sind, auf Kundenwunsch hin sogar komplett klimaneutral mit grünem Strom im Netzwerk „de.NETeco+“ von Kombiverkehr. Die letzte Bastion des Dieselantriebs im intermodalen Güterzugverkehr ist laut Bedacht die letzte Meile. „Im Verhältnis mit den vorher zurückgelegten 500, 1.000 oder auch 2.000 Kilometer fallen diese kurzen Strecken nicht mehr ins Gewicht“, sagt Bedacht.

Und auch bei den Fährschiffen hat sich beim Schadstoffausstoß einiges getan. „Wer in die Ostsee sticht, darf nur sehr schadstoffarmes Bunkeröl verwenden. Und auch leistungsfähige Filter sind bei den Fährgesellschaften im Einsatz. Hinzu kommen neue Antriebstechniken mit LNG und die Verwendung von grünem Landstrom an der Kaikante. Die intermodale Transportkette wird so immer umweltfreundlicher“, ist Bedacht überzeugt.

Das Unternehmen Kombiverkehr