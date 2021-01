Das Jubiläumsjahr 2020 lud wegen der Pandemie nicht zum Feiern ein. Gründe dafür gibt es aus Sicht des Jubiläumsunternehmens reichlich: Das B2C-Angebot wird erweitert, die Kooperation mit dem britischen Partner Palletforce ist trotz Brexit gesichert, der Neubau des Bürogebäudes am Zentralhub kann starten und die neue Geschäftsführung ist seit Sommer 2020 im Einsatz.

Der Zusammenschluss von mittelständischen Logistikdienstleistern als Gegengewicht zu Großkonzernen ist aus Sicht der Online Systemlogistik heute so aktuell wie vor 25 Jahren. Geändert habe sich die Gewichtung: Standen damals B2B-Transporte im Fokus, ist das Geschäft mit dem Endkunden heute ebenso selbstverständlich. Nicht zuletzt deshalb stehen die Zeichen auf Weiterentwicklung.

Gewachsene Strukturen nutzen und erweitern

„Gerade wenn es wie jetzt um Neuerungen geht, sind die langjährigen, vertrauensvollen Partnerschaften sehr wertvoll. So können wir neue Produkte von Anfang an im gesamten Verbund anbieten“, sagt Angelika Hinsch, CEO von Online Systemlogistik. „Zurzeit beschäftigen wir uns beispielsweise intensiv mit der Überarbeitung der bestehenden Prozesse im B2C-Bereich. Auch die Abläufe für die Avisierungsanforderungen, sowohl bei der Belieferung von Privat- als auch von Großkunden, stehen auf dem Prüfstand. Ziel ist es, unseren Partnern und ihren Kunden eine hohe Transparenz bis zum Endkunden zu bieten.“ Die Corona-Pandemie hat die Situation im B2C-Geschäft nach Ansicht von der Online Systemlogistik verändert und ist ein Treiber für neue Entwicklungen. Selbst Branchenriesen im Online-Handel, die über eine eigene Logistiksparte verfügen, kommen durch das hohe Sendungsaufkommen an ihre Grenzen und sind mehr denn je auf die Zusammenarbeit mit Mittelständlern angewiesen.

Insgesamt sind neue Strukturen gefragt, um den aktuellen Anforderungen gerecht zu werden. Darauf hat sich der Verbund vorbereitet. „2021 werden wir mehr Partner an die regionalen Hubs anbinden, um die Auslastung der Fahrzeuge weiter zu optimieren und die Frachtkapazitäten zu erhöhen“, erläutert Petra Welling, CFO von Online Systemlogistik. In den regionalen Hubs, die das Zentralhub in Schlitz bei Fulda ergänzen, sehen die beiden Geschäftsführerinnen einen entscheidenden Vorteil ihres Stückgutverbundes: „Die Wege von den kleineren, regionalen Standorten zu den Partnern und damit auch zu den Empfängern sind kürzer. Die Zustellzeiten verringern sich, gleichzeitig können wir so den CO2-Ausstoß noch stärker reduzieren.“

Internationaler, digitaler, grüner

Seit der Gründung von Online Systemlogistik hat sich die Zahl der Partner mehr als verdreifacht. Zudem entwickelte sich der Verbund immer internationaler. Unter dem Dach des europäischen Stückgutverbunds allnet kooperiert Online Systemlogistik unter anderem .a. mit dem britischen Logistiknetzwerk Palletforce. „Gemeinsam haben wir ein System erarbeitet, das einen reibungslosen Fluss der Güterströme zwischen Großbritannien und der EU sichert“, sagt Angelika Hinsch. „In Zusammenarbeit mit unseren Zolldienstleistern in Fulda und in Birmingham sind wir für die Anforderungen der zukünftigen Verbindung von und nach Großbritannien sehr gut aufgestellt.“ Die Stückguttransporte mit Großbritannien machen zurzeit etwa neun Prozent der europäischen Verkehre bei Online Systemlogistik aus, der Anteil an grenzüberschreitenden Verkehren insgesamt liegt im Verbund bei 25 Prozent.

Alle Systempartner sehen in der Digitalisierung und Nachhaltigkeit die größten Herausforderungen für die nächsten 25 Jahre – und die größten Chancen. „Von Anfang an standen diese Themen bei uns im Fokus, sie begleiten uns seit der Gründung“, erläutert Petra Welling. „2021 beschäftigen wir uns insbesondere mit einer neuen Software, um digitale Prozesse noch effizienter und transparenter zu gestalten.“

Feier und Neubau am Zentralhub

So viel Engagement muss gefeiert werden. „Sobald die Corona-Entwicklung es zulässt, wird auf jeden Fall unter dem Motto ‚25+1‘ eine Jubiläumsfeier an unserem Zentralhub stattfinden“, sagt Angelika Hinsch. „Wenn alles so läuft, wie wir hoffen, können wir uns dann mit unseren Gesellschaftern, Systempartnern und Geschäftsfreunden treffen – und vielleicht sogar das neue ZUB-Verwaltungsgebäude einweihen.“

Online Systemlogistik

Mit 85 nationalen und internationalen inhabergeführten Logistikunternehmen gehört Online Systemlogistik nach eigenen Angaben zu den führenden mittelständischen Stückgutverbunden in Europa. Knapp 70 Standorte und vier Hubs sollen eine flächendeckende und nachhaltige Transportlogistik in Deutschland sichern. Europaweite Verkehre realisiert Online Systemlogistik mit über 20 Partnern unter anderem in Belgien, Bulgarien, Dänemark, Frankreich, Großbritannien, Italien, Litauen, den Niederlanden, Österreich, Polen, Rumänien, der Schweiz, der Slowakei, Spanien und Tschechien. Ergänzt wird das internationale Leistungsspektrum durch die Zusammenarbeit mit allnet, einem Zusammenschluss der Stückgutnetzwerke Astre palet System in Frankreich, One Express in Italien und Palletforce in Großbritannien. 6.200 Mitarbeitende haben im Jahr 2019 mit 1.820 Lkw knapp drei Millionen Sendungen bewegt – nach zertifizierten Qualitätsstandards und mit europaweiter Sendungsverfolgung.