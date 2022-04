trans aktuell: Herr Egerer, der Spritpreis klettert gerade in ungeahnte Höhen. Ziehen die Preise im Stückgut mit?

Egerer: Wenn die Preise langfristig auf dem Niveau bleiben, werden sich natürlich auch die Zustellkonditionen ändern. Eine erste Preisanpassung haben wir bereits am 1. März durchgeführt, daran haben auch alle Mitglieder partizipiert. Wenn die Entwicklung sich so fortsetzt, wird es nicht bei dieser einen Anpassung bleiben, denn die Partner bekommen den Kostendruck unmittelbar zu spüren. Der Nahverkehr ist zwar auch betroffen, aber der Fernverkehr ist stark von den Dieselkosten geprägt. Viele Partner führen daher wieder Gespräche mit den Kunden. Die Mehrheit hat zwar einen Dieselfloater mit ihren Kunden umgesetzt, Knackpunkt ist jedoch der Versatz.

Das bedeutet konkret?

Es kann zwischen einem bis zu teilweise vier Monaten dauern, bis die Erstattung bei den Unternehmen ankommt, was viele nicht stemmen können. Um nicht für ihr übliches Mengenkontingent diese Preise bezahlen zu müssen, lassen viele Unternehmen ihre Fahrer an normalen Tankstellen tanken und nehmen dafür auch einen höheren Preis in Kauf, um die hohen Tankkosten wenigstens auf den ganzen Monat aufsplitten zu können. Aber eines ist klar: Wer seine gestiegenen Kosten nicht zeitnah an den Kunden weitergibt, für den wird es schwierig. Diese Krise wird sicherlich für manche Unternehmen in der Insolvenz enden.