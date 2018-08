Der Logistikdienstleister Hellmann hat in diesem Jahr so viele Auszubildende eingestellt wie noch nie. Wie das Unternehmen mit Zentrale in Osnabrück mitteilte, beginnen zum neuen Lehrjahr 185 junge Leute ihre Ausbildung. „Das ist nicht nur im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von 15 Prozent, sondern der ausbildungsstärkste Jahrgang in der 147-jährigen Firmengeschichte“, erklärte das Unternehmen am Donnerstag.

26 Azubis bei Hellmann haben ausländische Wurzeln

Die 185 Azubis des ersten Lehrjahrs verteilen sich demnach auf neun Ausbildungsberufe und 26 Niederlassungen in Deutschland. Passend international wie auch Hellmann aufgestellt ist, verhält es sich auch mit den Lehrlingen. 26 der Berufsanfänger haben ausländische Wurzeln und stammen zusammen aus 14 Ländern.

Damit die Azubis mit ausländischem Hintergrund keine Sprachbarrieren haben, hat Hellmann zusammen mit einem Dienstleister wichtige Dokumente in ein leicht verständliches Deutsch übersetzt. Kooperationspartner dabei war das Büro für leichte Sprache und Barrierefreiheit, ebenfalls mit Sitz in Osnabrück.

Die in einfachem Deutsch gehaltenen Dokumente zu Themen wie Arbeitssicherheit oder Datenschutz hängen laut Hellmann an zentralen Stellen aus und liegen jedem neuen Arbeitsvertrag bei. „Wir freuen uns, in diesem Jahr so viele junge Kollegen aus über einem Dutzend Nationen willkommen zu heißen, die mit ihrem multikulturellen Hintergrund auch die Internationalität unseres Unternehmens wiederspiegeln“, sagt Hellmann-Personalleiter Claudio Gerring.