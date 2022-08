180 Arbeitsplätze gerettet Zeitfracht übernimmt Feinkosthändler Leysieffer

Zeitfracht rettet das Traditionsunternehmen Leysieffer aus Osnabrück. Die Gesellschafter von Zeitfracht, ein Unternehmen, das vor allem in der Logistik und im Handel tätig ist, übernahmen zum 16. August 2022 den Geschäftsbetrieb des insolventen Feinkosthändlers mit insgesamt knapp 180 Mitarbeitern. Dem hatte der Gläubigerausschuss zuvor zugestimmt. Damit werden den Angaben nach alle Arbeitsplätze erhalten und das traditionsreiche Geschäft fortgeführt.

Sichere Arbeitsplätze

Der neue Eigentümer will den Feinkosthersteller und -händler nach eigenen Angaben wieder in ruhigeres Fahrwasser bringen und dem engagierten Leysieffer-Team sichere Arbeitsplätze bieten. Zeitfracht- Vorständin Maren Wolters: „Leysieffer hat sich über Jahrzehnte mit einer geschickten Produktauswahl, liebevoller Manufaktur-Produktion und einem exzellenten und kundennahen Service einen sehr guten Namen erarbeitet.“ Ihr Vorstandskollege Jan Sinram: „Uns ist daran gelegen, diese hervorragend eingeführte Marke zu erhalten und den Mitarbeitern innerhalb unseres Familienunternehmens eine neue Heimat zu bieten.“

Premiumanbieter im Feinkostbereich

Das Produktportfolio von Leysieffer umfasst die Herstellung und den Vertrieb von Pralinen, Schokoladen, Kuchen, Torten, Fruchtaufstrichen und Marzipan. Darüber hinaus zählen auch Produkte wie Kaffee, Tee oder alkoholische Getränke wie Wein, Brände, Champagner und Prosecco zum Sortiment. Die Produkte werden liebevoll handgefertigt, frisch hergestellt und von Hand verpackt. Damit zählt das Unternehmen zu den Premiumanbietern im Feinkostbereich. Das Unternehmen stellt außerdem individuell gestaltete Produkte her, die mit einem Namen, Logo oder einem Glückwunsch versehen werden können – etwa für private Feiern oder mit einem Unternehmens- oder Veranstaltungsbranding. Leysieffer-Produkte werden aktuell an mehr als hundert Verkaufspunkten innerhalb Deutschlands angeboten. Zusätzlich betreibt Leysieffer eigene Ladengeschäfte und Bistros – darunter das Haus der Genusskultur in Osnabrück sowie eigene Häuser auf Sylt, in Hamburg, Bremen, Berlin, Hannover, Münster und in Rottach-Egern.