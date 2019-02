Es handelt sich hierbei um die Marken MAN, Scania und Volkswagen Caminhões e Ônibus. Das ist laut Unternehmen der höchste Wert seit Gründung der Gruppe im Jahr 2015.

Getragen wurde die positive Entwicklung unter anderem von einem nach wie vor robusten Wachstum in Europa und einer sehr stark steigenden Nachfrage in Brasilien. Das sehr dynamische Wachstum bei den Auslieferungen im ersten Halbjahr 2018 hat sich in der zweiten Hälfte leicht abgeschwächt und lag im vierten Quartal 2018 bei zehn Prozent. „Wir haben unsere Wachstumsziele in vollem Umfang erreicht“, sagte Andreas Renschler, Traton-CEO und Mitglied des Vorstands bei Volkswagen. „Entscheidend für diesen Erfolg waren exzellente Produkte, große Kundennähe, eine starke Mannschaft sowie ein insgesamt weiterhin stabiler und attraktiver Markt.“

Dritter Absatzrekord

Zu dem dritten Absatzrekord in Folge nach 2016 und 2017 trugen alle drei Marken bei: MAN verzeichnete die meisten Auslieferungen und setzte mit 102.560 Fahrzeugen (plus 14 Prozent) deutlich mehr ab als im Vorjahr. Scania lieferte 96.480 Lkw und Busse aus (plus sechs Prozent). Die Nachfrage nach Fahrzeugen von Volkswagen Caminhões e Ônibus (VWCO) erhöhte sich vor dem Hintergrund des wirtschaftlichen Aufschwungs in Brasilien erheblich um rund 40 Prozent auf 36.360 Stück.

Nachfrage nach Bussen

Während die Auslieferungen von Lkw durch die Traton-Marken um 10 Prozent auf 202.490 kletterten, wuchs die Nachfrage nach Bussen sogar um 18 Prozent auf 22.630 Stück. Kräftige Impulse für das Bus-Geschäft kamen insbesondere aus Südamerika und Afrika.

Region EU, Norwegen und Schweiz

Angesichts der hohen Absatzzahlen sagte Renschler: „Wir profitieren dabei auch von der guten Balance unserer regionalen Aufstellung und der Stärke unserer Kernmärkte.“ So bleibt Traton die Nummer eins in der Region EU28+2 (EU, Norwegen und Schweiz) mit 116.690 abgesetzten Lkw. Dies ist ein Plus von neun Prozent gegenüber dem Vorjahr – unterstützt von einem in 2018 nochmals leicht verbesserten europäischen Nutzfahrzeugmarkt.

Marktführer in Brasilien

Auch im brasilianischen Lkw-Markt bleibt Traton klarer Marktführer. Brasilien ist der größte Markt der Region und für VWCO auch der wichtigste Einzelmarkt – die wirtschaftliche Erholung des Landes wirkt daher besonders positiv. In der Region Südamerika lieferten die Marken in Summe 40.450 Lkw aus – ein deutliches Plus von circa 37 Prozent gegenüber dem sehr schwachen Jahr 2017.

Afrika-Absatz stabil

In Afrika blieb der Absatz mit 7.590 Lkw stabil auf Vorjahresniveau. In der Region Asien/Pazifik sank die Zahl der verkauften Fahrzeuge um circa neun Prozent 13.600 Lkw. Hier wirkte sich unter anderem aus, dass in Indien das Angebot eines für Schwellenländer konzipierten Lkw eingestellt wurde.

Ziel von Renschler

In der Region Naher Osten lagen die Verkäufe mit 6.910 Lkw um etwa 27 Prozent unter Vorjahr – unter anderem aufgrund der ökonomischen Entwicklung und schwächerer Nachfrage in der Türkei. In Russland stiegen die Auslieferungen vor dem Hintergrund der weiteren wirtschaftlichen Erholung um etwa 15 Prozent auf 12.480 Lkw. „Wir wollen ein Global Champion unserer Industrie werden“, so Andreas Renschler. „Unser kontinuierliches Wachstum der vergangenen drei Jahre zeigt: Wir sind auf dem richtigen Weg.“