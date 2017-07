Zukunftskongress Nutzfahrzeuge 2017 : Das Programm zum Zukunftskongress 2017

Das Programm zum Zukunftskongress am 7. und 8. November 2017 in Berlin steht. Zu den Hauptthemen gehören: automatisiertes Fahren und Digitalisierung, emissionsfreie und kraftstoffeffiziente Fahrzeuge, neue Maße und Gewichte für Nutzfahrzeuge, Best Practice-Fälle und Telematik als Weichensteller für die Digitalisierung.