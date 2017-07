Zukunftskongress 2017: Grußwort von Clemens Klinke, Vorstandsmitglied der DEKRA SE

Schon bei der Gründung des Deutschen Kraftfahrzeug-Überwachungs-Vereins im Jahr 1925 in Berlin stand die Sicherheit von gewerblich genutzten Fahrzeugen im Mittelpunkt. Die Idee der Gründer um Hugo Stinnes geht darauf zurück, die Fuhrparks der Mitgliedsfirmen technisch zu überprüfen. So ist schon in der Gründungssatzung als Vereinszweck festgeschrieben, die Betriebs- und Verkehrssicherheit der Kraftfahrzeuge zu verbessern und sicherzustellen.



Das gilt bis heute. Inzwischen ist DEKRA als eine der international führenden Expertenorganisationen in mehr als 50 Ländern auf allen fünf Kontinenten aktiv. Auch wenn unser Anspruch beim Einsatz für die Sicherheit breiter geworden ist: Die Sicherheit von Nutzfahrzeugen bleibt uns – im Sinne der rund 23.000 Mitglieder des DEKRA e.V., die im Wesentlichen aus dem Transportgewerbe stammen – auch für die Zukunft ein Kernanliegen.



Doch anders als noch 1925 geht es dabei heute nicht allein um die mechanische Sicherheit von Bauteilen. Elektronische Fahrerassistenzsysteme, die zunehmende Automatisierung und Vernetzung der Fahrzeuge stellen uns alle vor neue Herausforderungen. Für die Sicherheit von Nutzfahrzeugen zu sorgen, bedeutet in Zukunft mehr und mehr auch dafür zu sorgen, dass elektronische Systeme und drahtlose Verbindungen zuverlässig und sicher funktionieren – und zwar über den gesamten Lebenszyklus des Fahrzeugs. Auch diese Themen stehen deshalb beim zweiten DEKRA Zukunftskongress Nutzfahrzeuge auf dem Programm.



Der Kongress ist die hochkarätige, zentrale Plattform für den Austausch aller Beteiligten rund um das Nutzfahrzeug, seine Sicherheit und seine Zukunftsfähigkeit. Es erwarten uns hochinteressante Beiträge von Herstellern und Zulieferern, von Praktikern aus dem Transportgewerbe, aus Politik und Wissenschaft.



Wir freuen uns sehr, wenn wir Sie am 7. und 8. November in Berlin begrüßen dürfen.