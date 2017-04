Die Gesamtgröße des Gebäudes beläuft sich laut ZF auf 54.000 Quadratmeter. Bis 2022 sollen weitere 600 Ingenieure eingestellt werden, momentan seien es 400. Ihr Schwerpunkt soll in der Antriebs- und Fahrtechnik liegen, insbesondere für die in China stark wachsende Elektromobilität. Das Entwicklungszentrum arbeite zudem eng mit dem ZF-Technologiezentrum in Anting (bei Shanghai) zusammen, das auf Sicherheitstechnik für den asiatischen Markt konzentriert ist.