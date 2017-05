TIS: Endgerät für die Telematiklösung Tislog Mobile

Auf der Messe Transport Logistic, die vom 9. bis 12. Mai in München stattfindet, geht es in diesem Jahr verstärkt um digitalisierte Prozesse. Welchen Nutzen das der Logistik bringt, zeigen eine Reihe an Telematik- und TMS-Anbietern (Transport-Management-System).

TIS (Halle B2, Stand 317/518) stellt mit dem Zebra TC56 ein neues Endgerät für die Telematiklösung Tislog mobile vor. Ebenfalls neu ist das Alert Board, das aktiv auf Regelverstöße, Abweichungen und sonstige zuvor definierte Ereignisse aufmerksam macht. Außerdem zeigen die Bocholter die erweiterte Bereitschafts-App, mit der sich die wichtigsten Fuhrpark-, Fahrer- und Tourdaten per Smartphone abrufen lassen. Diese Version erlaubt sogar das Umplanen und Disponieren von Touren direkt auf dem Display. Zudem steht die bereits im Februar vorgestellte App für die digitale Abfahrtskontrolle zum Messestart im Google-Playstore zum Herunterladen bereit.

