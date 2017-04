Young Professionals Truck Award: Das Video zum Test-Event

Eines vorweg: Der Sieger wird noch nicht verraten. Wir küren den Young Professionals Truck 2017 im Rahmen unserer Veranstaltung "Beste Nutzfahrzeuge & Marken" am 21. Juni in Ludwigsburg. Was wir aber jetzt schon zeigen können, ist ein Film, der diesen einzigartigen Fahrertest in knapp fünf Minuten zusammenfasst.

Auf der durchaus anspruchsvollen Teststrecke durch die Eifel, aber auch in den Workshops von Dekra, Pema und Goodyear wurde deutlich, wie motiviert und professionell sich die angehenden Berufskraftfahrer dieser Herausforderung stellten.

Auch die Hersteller zeigten großes Engagement und kamen mit brandaktuellen, top ausgestatteten Sattelzugmaschinen an den Nürburgring: Iveco mit zwei Stralis AS 440 (einer davon mit LNG-Antrieb), DAF mit zwei XF 510 FT, Mercedes-Benz mit zwei Actros 1851 LS, Scania mit zwei S 500, Renault Trucks mit zwei T HIGH 520 und Volvo mit zwei FH 500. Für Gewicht auf der Sattelplatte sorgten zwölf Curtainsider, die der Nutzfahrzeugvermieter Pema beisteuerte. Alle Trailer waren mit zehn Tonnen Ballast beladen.

Wie die Azubis aus Essen und Wetzlar die Testflotte am Ende ihres jeweiligen Testtages bewerteten, erfahren sie am 21. Juni beziehungsweise in den folgenden Ausgaben von lastauto omnibus, FERNFAHRER und trans aktuell. Jetzt heißt es erstmal: Film ab!