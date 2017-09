Die zwölfte Auflage des umfangreichen Branchenführers gibt es sowohl als E-Paper als auch in gedruckter Form. Mehr als 40.000 Downloads des E-Papers im letzten Jahr und eine aktuelle Druckauflage von rund 70.000 Exemplaren beweisen den Erfolg des Konzepts nachdrücklich. Das Who is Who Nutzfahrzeuge bildet als einziges Kompendium die Branche ab und wird darüber hinaus in der Online-Version regelmäßig aktualisiert.

Das Nachschlagewerk im praktischen DIN A5-Format ist nach verschiedenen Produktgruppen unterteilt, die Firmen sind im jeweiligen Register alphabetisch geordnet. Das ermöglicht dem Nutzer eine schnelle und umfangreiche Suche nach aktuellen Adressen und Ansprechpartnern. Im Anschluss folgen die Firmenporträts der Unternehmen, die sich ihren potenziellen Kunden ausführlicher vorstellen möchten.



Das aktuelle E-Paper Who is Who Nutzfahrzeuge finden Sie hier: etm.de/whoiswho



Ansprechpartner für weitere Informationen:

Paul Göttl, Leiter Publishing und Mitglied der Geschäftsleitung

Tel.: +49 (0)711 78498-80; E-Mail: paul.goettl@etm.de

Über den ETM Verlag

Der ETM Verlag ist das Gemeinschaftsunternehmen der Motor Presse Stuttgart, einer der führenden Special-Interest-Publisher im internationalen Mediengeschäft, der Mainzer VF Verlagsgesellschaft und DEKRA, eine der weltweit führenden Expertenorganisationen. Im Zentrum unserer verlegerischen Arbeit steht das gewerblich genutzte Fahrzeug. Themenschwerpunkte sind dabei das internationale Transportwesen, die Nutzfahrzeugbranche und das professionelle Fuhrparkmanagement im Lkw- und Pkw-Bereich. Renommierte Printmedien, innovative Online-Angebote, erfolgreiche Kundenmedien und unschlagbare Event-Konzepte bieten unseren Kunden hohen Nutzwert bei ihren beruflichen Aufgabenstellungen.





Download Kostenlos herunterladen ETM Update Who is Who Nutzfahrzeuge (PDF)