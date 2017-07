WERKSTATT aktuell - Die besten Marken 2017: Service-Profis küren ihre Favoriten

"Die besten Marken 2017" wurden am 30. Juni 2017 am Nürburgring im Rahmen des Truck Grand Prix prämiert. Gastgeber war dieses Jahr die Truck-Race-Mannschaft "Team Schwabentruck". Im Team eigenen Hospitality-Zelt waren die Preisträger der Leserwahl des Fachmagazins für Nutzfahrzeugwerkstätten mitten drin im Werkstatt-Alltag der Rennmechaniker.

Perfektes Ambiente für die Preisverleihung von Werkstatt aktuell

"Der Truck Grand Prix ist und bleibt der Saisonhöhepunkt für alle Fans des Truck Race und Supertrucks", sagte Chefredakteur Thomas Rosenberger. "Das Rennspektabel am Nürburgring ist deshalb der perfekte Rahmen für die Preisverleihung unserer besten Marken aus dem Bereich Werkstatt und Service. Denn hier muss alles passen. Hier riecht es nach Diesel und Gummi und es wird nicht nur unter extremen Zeitdruck geschraubt. Das setzt perfektes Werkzeug und Material voraus", ergänzt Rosenberger.

Dieses Jahr standen 91 Marken in 15 Kategorien zur Wahl, ein repräsentatives Abbild der für den deutschen Markt relevanten Marken, darunter Kategorien wie Starterbatterien für und -reinigung, Öle und Schmierstoffe sowie Hebeanlagen und Radgreifer. Insgesamt beteiligten sich mehrere hundert Leser an der Wahl, die mit Unterstützung der Sachverständigenorganisation DEKRA durchgeführt wurde.

Die 2Besten Marken 2017" als Branchengradmesser

Die Ergebnisse sind bei stetig wachsender Teilnehmerzahl nach der vierten Auflage der Leserumfrage ein verlässlicher Gradmesser für die Verantwortlichen in der Industrie. Die Leitlinien der Wahl orientieren sich an der Leserwahl der Schwesterzeitschriften lastauto omnibus, FERNFAHRER und trans aktuell, die seit 1997 nach einer einheitlichen Methodik unter anderem die "Best Brand2 der Nutzfahrzeugindustrie wählen. Diese ermöglicht über die Jahre vergleichbare Wahlergebnisse und somit einen konkreten Einblick, in die Produktpolitik und Markenpositionierung in der Branche. Die genaue Auswertung wird in der Ausgabe 3/2016 von WERKSTATT aktuell veröffentlicht.

Eine Übersicht der Gewinner der Leserumfrage "Beste Marken 2017" von WERKSTATT aktuell erhalten Sie hier.

ETM Verlag als Sprachrohr für die Nutzfahrzeugbranche

Die Zeitschrift WERKSTATT aktuell erscheint im ETM Verlag, Stuttgart, dem Fachverlag "rund um das gewerblich genutzte Fahrzeug". Der ETM Verlag ist das Gemeinschaftsunternehmen der Motor Presse Stuttgart, einer der führenden Special-Interest-Publisher im internationalen Mediengeschäft, der Mainzer VF Verlagsgesellschaft und DEKRA, eine der weltweit führenden Expertenorganisationen. Im Zentrum der verlegerischen Arbeit des ETM Verlags steht das gewerblich genutzte Fahrzeug. Themenschwerpunkte sind dabei das internationale Transportwesen, die Nutzfahrzeugbranche und das professionelle Fuhrparkmanagement im Lkw- und Pkw-Bereich. Renommierte Printmedien, innovative Onlineangebote, erfolgreiche Kundenmedien und marktführende Eventkonzepte bieten unseren Kunden hohen Nutzwert bei ihren beruflichen Aufgabenstellungen.