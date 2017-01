Weihnachtsaktion: DocStop beschenkt gestrandete Lkw-Fahrer

Tatsächlich verbringen, so DocStop, laut ADAC TruckService jedes Jahr rund 20 Prozent der Lkw-Fahrer Weihnachten im Lkw. "Wir wollten den Fernfahrern, die für uns täglich unterwegs sind, eine kleine Freude bereiten und ihnen so ein wenig Weihnachten in ihre Lkw-Kabine bringen", sagt Rainer Bernickel, Inititator von DocStop, einer Initiative zur medizinischen Unterwegsversorgung für Berufskraftfahrer. Am ersten Weihnachtsfeiertag waren dazu zahlreiche Unterstützer auf Autobahnraststätten und Autohöfen unterwegs. Im Gepäck hatten sie laut DocStop Geschenktüten mit Weihnachtsleckereien und kleinen Überraschungen, unter anderem von Sponsor DKV.

Die Weihnachtsaktion jährt sich demnach zum achten Mal und fand erstmals an mehr als zehn Standorten in ganz Deutschland gleichzeitig statt.