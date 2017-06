Waberer's will an die Börse gehen : Waberer’s schluckt polnische Spedition Link

Die ungarische Großspedition Waberer’s will verstärkt auch über Zukäufe wachsen. Das nötige Geld dafür holt sie sich an der Börse. Wie die Financial Times berichtet, sollen Aktien des Unternehmens erstmals ab 6. Juli an der Budapester Börse gehandelt werden.