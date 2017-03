VW Nutzfahrzeuge auf dem Technologiepfad: Der Weg in Richtung Zukunft ist eingeschlagen

Teil des "Technologiepfads" von VWN ist beispielsweise die Elektromobilitäts- und Digitalisierungs-Offensive. "Mit unserer anspruchsvollen Strategie und der Umsetzung des Zukunftspaktes legen wir die Grundlage, mit der wir unsere Marke zukunftssicher machen", sagte VWN-Markenvorstand Dr. Eckhard Scholz beim Standortsymposium in Hannover. Dieser Standort soll das sogenannte Leitwerk für leichte E-Nutzfahrzeuge werden. In Hannover wurde daher auch bereits mit dem Aufbau eines ersten Prototyps des e-Crafter begonnen.

Der Technologiepfad von VWN beinhaltet aber auch Projekte, die die Prozesse in der Produktion betreffen. So greifen etwa Roboter unsortierte Bauteile aus einem Behältnis und bauen diese passgenau in die Fahrzeug-Seitenwand ein. Und beim Karosseriebau arbeiten Mitarbeiter und Roboter praktisch Hand in Hand. Der Leichtbauroboter agiert dabei als Assistent und übernimmt für die Beschäftigten körperlich belastende oder häufig wiederkehrende Arbeiten auch bei engen Einbausituationen im Innenraum.

In der Halle fahren autonome Logistikfahrzeuge

Des Weiteren gibt es Projekte zum automatisierten Fahren in den Fertigungshallen vor. So werden beispielsweise Logistikfahrzeuge für die Teileversorgung autonom. Als Prototyp wurde beim Standortsymposium ein umgebauter Schlepper mit mehreren Anhängern gezeigt. Er fährt automatisch Teile vom Logistikzentrum zur Montage und zieht dabei laut VWN bis zu vier Tonnen Last.