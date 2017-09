Der Umbausatz namens Kastenwagen Plus ist laut Snoeks auf das neue Innenraumdesign des Crafter abgestimmt. In eine zusätzlich eingezogene Zwischenwand integriert das Unternehmen eine zweite Sitzreihe mit wahlweise drei oder vier Plätzen. Alle sind demnach mit Dreipunkt-Sicherheitsgurten ausgestattet. Die Zwischenwand ist weit in den Innenraum hineingezogen und erlaubt zudem, lange Ladegüter unter die zweite Sitzreihe zu schieben. Dadurch bleibt noch ein großer Teil des ursprünglichen Laderaums erhalten. Laut Angaben der Niederländer ist dies auch nachträglich bei einem bereits vorhandenen Fahrzeug möglich. Den Umbau führe das eigene Netzwerk von Service Centern aus.