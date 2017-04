Vorträge downloaden: „Gute Berufskraftfahrer finden und binden“

Der Lkw-Fahrer bleibt unersetzbar! Alle Bestrebungen in Richtung automatisiertes Fahren werten die Rolle des Berufskraftfahrers eher noch auf. Um weiterhin qualifizierte Mitarbeiter zu finden, führt an der Ausbildung kein Weg vorbei. Dies ist eine der wichtigsten Erkenntnisse aus dem Symposium "Gute Berufskraftfahrer finden und binden", zu dem trans aktuell im Rahmen des Young Professionals Truck Awards 2017 auf dem Nürburgring geladen hatte.



Ob Mittelständler und Konzern – alle Branchenbeteiligten müssen ihre Anstrengungen verstärken, damit das Gewerbe auch in Zukunft gute Mitarbeiter hat und leistungsfähig bleibt. Interessante Praxisbeispiele der Referenten aber haben gezeigt, dass diese Aufgabe nicht unlösbar ist – und viele Unternehmen schon auf einem guten Weg sind. Wir hoffen, dass die Teilnahme am Symposium für Sie ein guter Wegweiser war!

Diese Vorträge können Sie herunterladen.

