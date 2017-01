Volkswagen Nutzfahrzeuge: 2016 schließt mit Produktionsrekord

Mit einem Plus von 2,7 Prozent blickt der Hersteller eigenen Angaben zu Folge auf das produktionsreichste Jahr seit Bestehen der Marke zurück. Größte Wachstumstreiber sind demnach die Baureihen T6 und Caddy. 2016 rollten 199.486 T6 vom Band, der Großteil in Hannover (plus 11,6 Prozent). Der Caddy legte um 5,5 Prozent zu auf 158.598 Fahrzeuge.

Im Stammwerk Hannover rollten demnach insgesamt rund 189.600 Autos vom Band (plus 7,5 Prozent), im polnischen Poznan stellte VW 185.200 Fahrzeuge her (plus 8,4 Prozent). Neben den beiden genannten Werken wo die T-Baureihe, der Pick-up Amarok sowie der Caddy und der Crafter produziert werden, fertigt VW Nutzfahrzeuge im argentinischen Pacheco einen Teil der Pick-ups.