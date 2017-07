Verständnis statt #Vorurteile: FERNFAHRER erklärt die Lkw-Welt

Dass das Verhältnis zwischen Auto- und Lkw-Fahrern im Allgemeinen nicht allzu gut ist, kann bei jedem Stau beobachtet werden. Aber warum ist das so? Wer genauer hinsieht merkt schnell, dass viele Vorbehalte gegenüber Lkw-Fahrern auf Missverständnissen oder fehlenden Kenntnissen beruhen. Doch die Vorbehalte kommen nicht nur aus den Reihen der genervten Autofahrer, die sich über die "Verkehrshindernisse" aufregen, auch einige Politiker haben ihren Teil dazu beigetragen, dass es um das Ansehen der Berufskraftfahrer in Deutschland nicht besonders gut bestellt ist.

Die Redaktion hat Aussagen gesammelt, die in den Medien, in sozialen Netzwerken und in Leserbriefen geäußert wurden – und diese auf Facebook, Twitter und Instagram veröffentlicht – inklusive der Gegenposition. Die Reaktionen darauf waren bisher überwältigend: Die Motive wurden mehr als 5.200 mal geteilt, knapp 700.000 mal gesehen und führten sowohl bei Lkw-Fahrern als auch bei Autofahrern zu sehr vielen positiven Reaktionen und neuen Erkenntnissen. So haben viele Autofahrer noch nie von den Lenk- und Ruhezeiten der Berufskraftfahrer gehört, genauso wenig wie von der Tatsache, dass ein 40-Tonner pro Tonne Nutzlast nur knapp einen Liter Diesel pro 100 km verbraucht und moderne Lkw schon seit Jahren den Euro-6-Standard erfüllen.

