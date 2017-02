Verkehrsbelastung : Kölner Autobahnring an der Spitze

Bei der Verkehrsbelastung gibt es einen neuen Spitzenreiten in Deutschland: Der Kölner Autobahnring steht in der aktuellen Statistik der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) an erster Stelle und verdrängte den bisherigen Favoriten Berliner Stadtring auf den zweiten Platz.